Si bien es cierto que tenemos al título en la base (soporte) de un pequeño canal bajista, no se ve fuerza. Además, las noticias positivas ya no tienen el mismo impacto en el valor que antaño.

Análisis Técnico CANAL BAJISTA S1 78.78 S2 66.26 R1 101.34 R2 119.22 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

De PharmaMar esperaba mucho más la verdad. Reconozco que pensaba que el hueco alcista de finales de enero sería rellenado total o parcialmente para desde ahí construir un nuevo impulso alcista. Pero no, lo cerró y por lo tanto los que entraran largos en base a dicha estrategia (el 'stop loss' estaba en el propio hueco) ya deberían estar fuera. En el corto plazo tenemos al título, dilataciones aparte, intentando no perforar la base del canal bajista, por definición soporte. Y este no termina de reaccionar, lo que sin duda no es precisamente una señal de fortaleza.

De manera que o empieza a rebotar con fuerza el valor, cosa que no parece probable, o de lo contrario cabe barajar como escenario más probable una vuelta al importante soporte que presenta en los mínimos de diciembre: los 66,26 euros, coincidiendo también con los mínimos de junio del año pasado. Los 66 euros como cifra redonda son, sin lugar a dudas, una zona de soporte de lo más interesante.