Grupo PharmaMar registró un beneficio neto de 24 millones de euros durante el primer trimestre de este año, lo que supone un descenso del 65% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Análisis Técnico GAP ALCISTA S1 87.74 S2 66.70 R1 101.34 R2 120 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Antes que nada he de reconocer que esperaba mucho más de este valor. Sobre todo a raíz de las importantes subidas del jueves de la semana pasada cuando la compañía biotecnológica daba a conocer que PharmaMar recibía la autorización para la fase III del ensayo de Aplidin contra el Covid. Ese día el precio saltaba por encima de la resistencia de los 97,50 euros y parecía construir una pequeña figura de vuelta al alza. Un suelo de mercado. Pero no fue así y el rebote ha sido visto y no visto. De manera que ahora sí que podemos decir aquello de que el 'gap' se ha rellenado en su totalidad, pero todavía no se ha cerrado. Para ello el precio tiene que cerrar por debajo de los 87,74 euros. Digamos que ahora sí que es cuando la ecuación rentabilidad-riesgo se hace óptima. Visto lo visto puede que el hueco se cierre y luego el valor tire para arriba, todo es posible. Pero la teoría reza que si hay que lanzarse a la piscina ha de ser justo ahora, en plena zona de soporte y con 'stop' en el hueco. Luego pasará lo que tenga que pasar.