Las eléctricas caen con fuerza por el recorte a la retribución que impulsa el Gobierno de nuestro país. Así, Endesa cae un 4,74% e Iberdrola se deja un 1,68%, mientras que Solaria lo celebra con subidas del 3,20%.

Análisis Técnico GAP BAJISTA S1 22.25 S2 21.76 R1 23.65 R2 24.60 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

El Ministerio para la Transición Ecológica llevará el próximo martes al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley para acabar con los 'windfall profits' de las nucleares y las hidráulicas para reducir la factura de la luz de los consumidores, que ha subido notablemente con el repunte de los C02, entre otras cosas.

Técnicamente, justo la semana pasada hablamos de la potencial formación de continuidad de tendencia en este caso en 'cabeza y hombros' invertida a la que estaba dando forma el precio y que se confirmaba por encima de la resistencia de los 23 euros. Decíamos de esta figura que lo normal era que se diera al final de las tendencias correctivas, pero eso no quiere decir que no funcione en otras ocasiones como pauta de continuidad de tendencia. El caso es que con las caídas de este lunes, salvo que se recupere a cierre de la sesión, no invitan al optimismo en el corto plazo. Digamos que la figura de vuelta quedaría anulada y el precio se adentraría de nuevo en el movimiento lateral de los últimos meses. Pero eso sí, dentro de una impecable tendencia alcista de fondo, o primaria, intacta.