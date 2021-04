Si nos creemos la ruptura del movimiento lateral-bajista de los últimos seis años, el precio debería recorrer al alza (en términos de medio y de largo plazo) la anchura del canal, lo que le proyecta claramente por encima de los máximos históricos.

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA S1 10.25 R1 11.30 R2 12.92 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Casi a finales de marzo decíamos de Acerinox que el título no se rendía y parecía poner rumbo a la importante resistencia que, por definición, le confería la parte alta del canal lateral-bajista por el que se viene desplazando el precio desde 2015. Pues bien, la superación de la parte alta del canal es muy clara y aunque no se puede descartar una futura corrección en forma de 'throw back' al nuevo soporte, antes resistencia, las sensaciones no pueden ser mejores. Si nos creemos el movimiento de ruptura del movimiento lateral-bajista de los últimos seis años cabe apostar por fuertes revalorizaciones en términos de medio y de largo plazo. Ahora mismo tenemos el precio a las puertas de la importante resistencia de los máximos de 2018 en los 11,30 euros y por encima ya no hay nada hasta los máximos de 2017 en los 11,80 euros, los máximos de 2015 en los 12,92 euros y los máximos históricos en los 13,60 euros.