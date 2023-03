Unicaja se deja un nuevo hueco bajista que hay que sumarlo al que se dejara en los últimos compases del mes de enero.

Análisis Técnico GAP BAJISTA S1 1,10 S2 1 R1 1,87 R2 1,2450 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Por el momento ambos están sin cubrir lo que nos hacen pensar en una extensión de la corrección para las próximas semanas. Por debajo el primer nivel de soporte se encuentra en los 1,10 euros. Ojo con el abandono de este nivel de precios ya que podría acabar por llevar a la cotización del banco del Ibex hasta las inmediaciones de la unidad, niveles en donde confluye la media de 200 sesiones.

Para empezar a ver una vuelta a la senda alcista deberíamos esperar a que anule el último hueco bajista que se dejara en los 1,1870 euros si bien no hay que olvidar que el de finales de enero se encuentra en los 1,2450 euros. Mientras no logre cerrar por encima de este último no se confirmará la extensión de la tendencia alcista principal.