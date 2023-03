Las fuertes caídas con las que ha comenzado la última sesión de la semana Sabadell no estropean prácticamente su aspecto técnico.

Análisis Técnico GAP BAJISTA S1 1,1520 S2 1,1070 R1 1,3340 R2 1,40

El banco podría estar dando forma a un throw back al nivel de los 1,20 euros y todo podría quedarse en una sana toma de beneficios. No obstante, los huecos son peligrosos y en las últimas sesiones hemos visto dos, uno al alza y el de este viernes a la baja. Esto ha dejado, por el momento, un grupo de sesiones como levitando en las inmediaciones de los 1,30 euros. Esto tiene un nombre: una isla bajista. Esta figura tiene implicaciones bajistas pero hay que ser conscientes de la impecable tendencia alcista que presenta la compañía del Ibex 35.

El primer nivel de soporte se encuentra en los 1,15 euros. No apreciaremos ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios. Por el momento nada ha cambiado y la entidad mantiene un impecable aspecto técnico. No obstante, no estaría de más ser prudentes en el corto plazo por si los mercados optan por tomarse un respiro tras las impresionantes ganancias acumuladas desde comienzos de año.