Santander termina la semana con fuertes caídas que le permiten dejarse un importante hueco a la baja.

Análisis Técnico GAP BAJISTA S1 3,4250 S2 3 R1 3,8725 R2 4,05 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

El banco cae hasta las inmediaciones de la banda de soporte que presenta en las inmediaciones de los 3,50 euros, precios en donde parece que por el momento quiere sujetarse. El hueco bajista que se ha dejado no hace ser muy prudentes en el corto plazo. Mientras siga vivo seguiremos con pies de plomo.

El soporte clave que no perderemos de vista se encuentra en los 3,4250 euros. Muy atentos al abandono de este nivel de demanda ya que si termina perdiéndolos se confirmaría una corrección más profunda que podría acabar llevando al banco hasta el nivel de los 3 euros. No apreciaremos una señal de fortaleza mientras que no consiga anular el hueco bajista que se ha dejado este viernes en los 3,7685 euros.