Tuit Traders | Estás a tiempo de no renovar tus fondos garantizados

Los fondos garantizados son el tipo de activo más vendido en lo que llevamos de año

Los bancos pretenden que los inversores renueven los fondos garantizados, el tipo de activo más vendido en lo que llevamos de año. Antes de que tomes una decisión, vemos necesario explicar algunas de las características de estos mal llamados fondos de inversión.

- Las entidades financieras se están encontrando con muchos problemas a la hora de ofrecer a sus clientes productos adecuados a sus perfiles de riesgo. El inversor español está escarmentado del mal comportamiento que tuvieron las recomendaciones que les hicieron el año pasado y está optando por productos sin riesgo pero que no ofrecen ninguna rentabilidad. Los bancos los venden porque son rentables para ellos, no para sus clientes. Aunque te garantizan lo invertido, no incluyen las subidas del IPC ni las comisiones.

- El fondo garantizado no tiene una característica básica en los fondos de inversión: la liquidez. Es decir, si quieres reembolsar tu dinero en cualquier momento puedes recibir una penalización de hasta el 5% del total invertido. Solo podrás hacerlo sin coste en las dos/tres ventanas de liquidez que se abren a lo largo de cada ejercicio.

- De los 50 nuevos fondos lanzados en 2019, hay 21 de la categoría de los garantizados. Si no aumenta la formación financiera de los españoles se seguirán lanzando más el año que viene. Así los inversores no obtendrán ningún tipo de rentabilidad y dejarán de lado otros productos como los fondos de inversión con los que obtener mejores resultados.

- Ahorrar con los tipos a cero es sufrir, sin riesgo no hay rentabilidad. Y los garantizados no la ofrecen.