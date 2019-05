Telefónica: a por el sexto mes de movimiento lateral

El soporte a respetar en todo momento lo encontramos en los 7,20-7,25 euros

A finales de la semana pasada las caídas en los títulos de la operadora le acercaban de nuevo a la importante zona de soporte que presenta en la base del movimiento lateral.

En las últimas semanas los títulos de nuestra operadora Telefónica continúa, poco a poco, goteando a la baja. No da esa sensación porque el goteo es lento, pero continuo. Y de alguna manera se puede decir que ya le tenemos relativamente cerca de la zona de soporte que le confiere la base del movimiento lateral que se iniciaba a finales de noviembre. O lo que es lo mismo, el precio lleva ya casi seis meses encajado dentro de un lateral, con zona de soporte en los 7,20-7,25 euros y resistencia en los 7,85-7,90 euros.

De lo que se deduce que, en la medida en que el título no salte por uno u otro lado no tendremos ninguna pista acerca del que puede ser el siguiente gran movimiento en tendencia. Además, mucho cuidado con perforar la base del lateral, porque por debajo tenemos el importante soporte que presenta en el hueco alcista de la sesión del 31 de octubre, en los 6,86 euros. Este hueco no se ha rellenado y aunque no todos lo hacen, la experiencia me ha demostrado una y otra vez que sí lo rellenan (o al menos parcialmente) la gran mayoría.