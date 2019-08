Sacyr: dando forma a un segundo gran impulso alcista

Lo más importante es que el soporte de los 1,90-1,91 euros se respete en todo momento

Parece cuestión de tiempo que se ataque la resistencia que este presenta en los máximos de 2018: los 2,6280 euros. Y por encima, se activaría otra clara señal de fortaleza que le puede terminar llevando a los 3,60 euros en el medio-largo plazo (los máximos de 2015). Pero vamos paso a paso, poco a poco, y lo más importante ahora es que el soporte de los 1,90-1,91 euros se respete en todo momento.

Y en la medida en que lo haga, entenderemos que no existe la más mínima señal de debilidad por parte del precio, con lo que la superación de los máximos de 2018 y la búsqueda de cotas más altas es cuestión de tiempo. Es cierto que el stop de pérdidas no puede ser otro ahora, que el de los 1,90 euros. Este es el que es, no olvide que siempre lo pone el mercado y no el inversor porque sí. Y conforme el título siga escalando posiciones lo iremos ajustando en función de lo que nos vaya marcando el precio.

A finales de julio conocimos que Sacyr ganó un 11% más en el primer semestre de 2019. La constructora registró un beneficio neto de 80 millones de euros entre enero y junio. Sacyr diseccionó por áreas de negocio su desempeño en este periodo: Concesiones creció un 36% gracias a la construcción, que vio sus ingresos disparados un 64% tras la ejecución de los últimos contratos adjudicados. El de ingresos concesionales repuntó un 19%, igual que el de Ingeniería e Infraestructuras por el "ritmo de facturación de los proyectos ubicados en distintos mercados estratégicos". Entre estos, Sacyr destacó Uruguay, EEUU, Italia, Colombia, Perú, Paraguay y la propia España. El Ebitda de Sacyr en este periodo fue de 315 millones, es decir, un 32% más que en el año anterior. Además, su Ebit escaló un 33% hasta los 227 millones. Precisamente, la constructora subrayó que el 77% del Ebitda viene de activos concesionales "con bajo riesgo de demanda".