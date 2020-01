A falta de conocer el cierre de la vela semanal los títulos de Banco Sabadell están pulverizando con mucho volumen el importante nivel de soporte de los 0,85 euros.

Análisis Técnico GAP BAJISTA S1 0.85 S2 0.70 R1 0.95 R2 1.10 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

En este momento los títulos de Sabadell se están llevando por delante la zona de soporte que le confiere el nivel de ajuste/retroceso del 61,8% de Fibonacci del último gran impulso alcista: el que llevó al títulos desde los 0,70 hasta los 1,10 euros (+57%). Lo que parecía ser una fase de reacción/ajuste proporcional está empezando a ir más allá de lo que se puede considerar una corrección normal. Vamos a ver cómo cierra el título en la hora y media que tenemos por delante pero las sensaciones no son nada halagüeñas. La sesión de este viernes nos deja un importante hueco bajista en los 0,95 euros, referencia que ahora pasa a convertirse en resistencia. De manera que en la medida en que este 'gap' no se cierre las señales de debilidad en el título seguirán ahí, intactas. Y por ende no podemos descartar una vuelta al origen de todo el movimiento, es decir, de atacar el soporte que presenta en los mínimos históricos: los 0,7010 euros.