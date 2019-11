Oryzon se aproxima a la directriz alcista

Desde octubre de 2017 el precio se está apoyando en una impecable recta de aceleración

En este momento tenemos a los títulos de Oryzon Genomics en zona de nadie, relativamente lejos de las zonas de control por abajo(soporte) y por arriba (resistencia).

Las caídas de las últimas semanas son de tal magnitud que los normal es que asistamos a algún que otro rebote de importancia aunque solo sea fruto de la sobreventa extrema (fase de reacción). Pero es cierto que si tuviera que abrir largos en este momento no me sentiría cómodo del todo. ¿Por qué? Porque tenemos el precio en zona de nadie, lejos de las zonas de control claves por abajo y por arriba. De hecho, si acaso, solo me lo plantearía en el entorno de precios de los aproximadamente 2,30-2,35 euros: por donde pasa la recta directriz alcista que une los mínimos crecientes desde octubre. Recta directriz por aquello de que, como mínimo, presenta tres puntos de tangencia. El principal problema de este título es que se puede mover con fuerza al alza y a la baja sin que en realidad suceda nada. La amplitud del lateral de los últimos tiempos hace que las zonas de control por abajo y por arriba queden muy alejadas en este momento.