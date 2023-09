El Dow Jones viene complicando su aspecto técnico desde que dibujara los máximos anuales a comienzos del mes de agosto.

Análisis Técnico DIRECTRIZ ALCISTA

Desde entonces, el índice se mantiene inmerso en una corrección que sigue viva a día de hoy. En este periodo de tiempo, el selectivo norteamericano ha perdido cerca de un 6%. Esto ha llevado a su cotización a probar la media de 200 sesiones, promedio que ha abandonado. Es importante que podamos ver la vuelta de las compras por estos niveles ya que, además de la media de 200 sesiones, presenta un importante nivel de soporte. La resistencia clave se encuentra en los 35.070 puntos. Mientras que no consiga subirse por encima de estos precios no se confirmará el final de la corrección actual y la continuación de las subidas. Ojo, que si no entran las compras por estos precios es probable que podamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 32.500 puntos.

Hace unas sesiones el Nasdaq perforó el soporte de los 14.557 puntos. El mes de septiembre ha sido complicado. En este periodo de tiempo ha llegado a perder cerca de un 7%, y por el momento no vemos señal que nos haga pensar en una vuelta de las compras. El siguiente nivel de soporte se encuentra en los 14.000 puntos, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. A medio y largo plazo su tendencia sigue siendo claramente alcista. No obstante, para ver una señal de fortaleza deberíamos esperar a que supere los máximos de septiembre, que dibujara en los 15.618 puntos. Por el momento, no apreciamos ni el menor síntoma que nos haga pensar en el final de la corrección del corto plazo.

El S&P 500 termina el mes de septiembre francamente mal, tanto que se ha dejado un hueco bajista que a día de hoy no ha cubierto. Esto sucedió el pasado 21 de de septiembre. El selectivo norteamericano ha perdido el soporte de los 4.335 puntos y es inminente que podamos ver un ataque al soporte de los 4.200 puntos, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. Por estos precios es probable que volvamos a ver la vuelta de las compras. No obstante, para confirmar una vuelta a la senda alcista deberíamos esperar a que anule el hueco bajista de este mes de septiembre que presenta en las inmediaciones de los 4.400 puntos.