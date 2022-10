Indra se encuentra dando forma a un pull back a los 8-8,40 euros.

Análisis Técnico DIRECTRIZ BAJISTA S1 7,515 S2 7 R1 8,40 R2 8,74 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Ojo que su aspecto técnico es complicado y parece muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 7 euros. Esto será una realidad en cuanto confirme el abandono de los 7,50 euros.

Plantearse una toma de posiciones por estos precios no parece una buena idea y es que no veremos una señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 8,40 euros. No debemos olvidar que a finales de junio se dejó un importante hueco bajista que no ha cubierto y es que es un recordatorio de la fortaleza actual de las ventas.