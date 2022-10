A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, pone bajo la lupa a Bankinter, Inditex, BBVA, Acciona Energía, Sacyr, Enagás, Enagás, Merlin Properties y Pepsi.

Francisco C. Buenos días Sr Nuez. Me estoy planteando una toma de posiciones en Bankinter e Inditex. ¿Cuál le gusta más? Saludos.

Buenos días Francisco. Bankinter e Inditex son dos valores del Ibex muy interesantes para las próximas jornadas a pesar del mal momento actual del selectivo español. En cuanto a Bankinter, comentar que ofrece un aspecto técnico muy bueno. El banco se mantiene cotizando en las inmediaciones de los máximos históricos, precios en donde se encuentra dando forma a una figura de continuación de tendencia. Lo más normal es que acabemos viendo un cierre por encima de los 6,12 euros. La superación de estos precios dejaría a la compañía en subida libre sin resistencia alguna en su camino. En cuanto confirme la superación de los máximos históricos, es muy probable que podamos ver una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 7 euros.

Inditex no ofrece un aspecto técnico tan bueno, si bien parece que ha conseguido sujetarse en las inmediaciones del soporte que le ofrece las inmediaciones de los 21 euros. Para las próximas jornadas estaremos muy pendientes de un cierre por encima de los 23,29 euros. Esta sería la señal que nos haría pensar en una extensión de las subidas hasta el nivel clave del medio y largo plazo que dibujara en los 26,08 euros. Su comportamiento en este nivel de precios es muy importante para su evolución a medio y largo plazo.

Ana G. Buenos días. Hace unas sesiones compré BBVA y Acciona Energía. ¿Qué opinión le merecen? Muchas gracias.

Buenos días Ana. BBVA viene realizando mínimos crecientes que la han llevado a toparse con la media de 200 sesiones. Por el momento no puede con estos precios, si bien parece probable que, viendo el buen momento en general de los bancos del Ibex, terminemos viendo una extensión de las subidas. Un cierre por encima de los 4,90 euros sería lo que activaría el comienzo de un nuevo impulso alcista que podría llevar al banco hasta el nivel de los 5,20 euros o incluso hasta el nivel de los 5,7056 euros, máximos anuales de comienzos de año.

Acciona Energía ha complicado su buen aspecto técnico al abandonar, este miércoles, el soporte de los 38 euros. A medio y largo plazo su tendencia sigue siendo alcista, si bien todo depende de su comportamiento en las inmediaciones del soporte que le ofrece la media de 200 sesiones. Ojo que si no logra sujetarse entre los 35 euros lo más probable es que pueda acabar perdiendo posiciones hasta las inmediaciones de los 32 euros. No apreciaremos una mejora técnica mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 38 euros.

Ramón V. Saludos Cordiales. Entre tanto pesimismo, ¿cómo ve la evolución técnica de Sacyr y Enagás? Gracias por sus comentarios.

Encantado de saludarle Ramón. Sacyr empezaba el mes como un tiro, perforando la resistencia de los 2,388 euros. Todo parecía mostrarnos la vuelva a la senda alcista y un ataque a los máximos anuales que dibujara en las inmediaciones de los 2,67 euros. No obstante, la compañía terminó girándose en el día y tras unas sesiones de descensos, vuelve a moverse en las inmediaciones del soporte de los 2,05 euros. El valor cotiza actualmente en niveles de soporte. Esto nos hace pensar en una ralentización de su evolución técnica para las próximas jornadas, si bien su tendencia a medio y largo plazo sigue siendo alcista.

La sangría de Enagás ha sido salvaje en el último mes y medio. La compañía del Ibex ha perdido un 25% en el último mes y medio. Estas caídas la han llevado al soporte de los 14 euros. No descartamos una vuelta de las compras por estos precios, si bien para ello deberíamos ver alguna señal de fortaleza. Sólo un cierre por encima de los 15 euros nos podría hacer pensar en una recuperación que no obstante sería sólo un rebote, ya que su aspecto técnico es muy complicado.

Sergio B. Buenos días Don César. Gracias por su sección. Me gustaría que diera su opinión sobre Merlin Properties y sobre Pepsi tras el buen comportamiento de este miércoles. Saludos.

Buenos días Sergio. Yo no tomaría posiciones por estos precios en Merlin Properties ya que su aspecto técnico es muy complicado. La compañía podría estar dando forma a un pull back a los 8 euros, lo que parece estar mostrando un cambio de tendencia a medio y largo plazo. Mucho cuidado con el abandono de los 7,24 euros ya que nos haría pensar en una extensión de las caídas hasta el nivel de los 6,50 euros. Yo, como le he comentado, me mantendría al margen y sólo me interesaría por la compañía si consiguiera superar la resistencia de los 8,25 euros.

Buen comportamiento el que pudimos ver este miércoles en Pepsi, que vuelve a recuperar la media de 200 sesiones. No obstante, para dar un paso al frente deberíamos esperar a un cierre por encima de los 172,03 dólares. Si consigue subirse por encima de estos precios en las próximas jornadas, es muy probable que podamos ver una extensión de las subidas hasta el nivel de los 181,07 dólares, máximos históricos. A medio y largo plazo es un valor en que podríamos estar tranquilamente.

