Se trata de un patrón de cambio de tendencia a la baja. Se da, principalmente, después de importantes tramos alcistas y esta se caracteriza por construir dos máximos consecutivos en el mismo nivel de precios.

Análisis Técnico DOBLE TECHO S1 27.10 S2 26.20 R1 29.89 R2 32.41 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Mostrando un valle o depresión entre los dos techos, nivel de soporte conocido como clavicular o línea de cuello de la formación correctiva. En sí, la figura nos muestra la intención por parte de los inversores de no dejar que el precio alcance nuevos máximos y la determinación de poner fin a la tendencia alcista previa. De manera que cuando el precio recae desde el segundo valle y termina perforando el soporte, preferiblemente con incremento del volumen, es cuando el doble techo queda confirmado.

El objetivo de caída de la figura de vuelta es el resultado de proyectar a la baja y desde el punto de ruptura de la línea de cuello la altura de los dos techos. Y se trata siempre de un objetivo de caída mínimo teórico. Pues bien, justo a finales de noviembre hacíamos referencia a esta figura de vuelta y el objetivo de caída se cumplió este miércoles con precisión milimétrica. Ahora bien, esto no quiere decir que ya no pueda corregir más. De hecho, figura de vuelta al alza como tal no tenemos y por el momento todo encaja dentro de lo que sería un rebote tras las importantes caídas de este miércoles.

Lo que sí que sabemos es que el valor tiene un importante soporte en la base del canal alcista por el que se viene desplazando el precio desde marzo de 2020, ahora en los aprox. 26,20 euros. Y como resistencias tenemos los 29,89 euros y sobre todo el hueco bajista de los 30,76 euros.