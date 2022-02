Desde los máximos históricos de noviembre los títulos de Nvidia han llegado a corregir un 40%, marcándonos un suelo en los 208,88 dólares (los mínimos de enero). Y desde entonces el valor acumula un rebote del 26%.

Análisis Técnico REBOTE EN MEDIA DE REFERENCIA S1 237.55 S2 208 R1 269.25 R2 286 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

También conocida como la MM200 (o DMA200 en inglés) es un indicador técnico que se utiliza para identificar tendencias a largo plazo. Básicamente, es una media que suele funcionar bastante bien como un indicador de tendencia, de manera que nos viene a decir que un subyacente (el que sea) se encuentra en una tendencia alcista de fondo cuando la serie de precios cotiza por encima de esta. Y en una tendencia bajista cuando cotiza por debajo de la misma. La media se calcula sumando los precios de cierre de las últimas 200 observaciones del subyacente en cuestión y dividiendo el resultado por 200.

La experiencia me ha demostrado en numerosas ocasiones que este indicador puede generar señales erráticas (ruido) tanto al alza como a la baja. De hecho, un servidor no es para nada un ferviente convencido de la misma por las señales falsas que genera en muchas ocasiones. Salvo, eso sí, cuando esta me ha demostrado actuar con bastante fiabilidad en un determinado subyacentes, como es el caso que nos ocupa. Y es que esta media viene actuando como soporte, con ciertas dilataciones puntuales de los precios, desde marzo de 2020 (el peor momento de la pandemia para los mercados).

Desde entonces son muchos los apoyos en la misma: marzo de 2020 y de 2021, mayo de 2021 y en enero de este año. Resumiendo, para nada soy amigo de utilizar la media móvil simple de 200 sesiones para todo. Pero cuando funciona, funciona.