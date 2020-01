En el muy corto plazo no podemos descartar un rebote hacia la nueva zona de resistencia, antes soporte, de los 9.460 puntos. Un 'pull back' al doble techo.

Análisis Técnico DOBLE TECHO S1 9100 S2 8900 R1 9460 R2 9700 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Lo que tenemos delante es la confirmación de un doble techo, además de la perforación de la base (soporte) del canal alcista por el que se ha estado desplazando el título desde el pasado mes de agosto. Y por si fuera poco, además tenemos un hueco bajista diario (que probablemente también lo sea semanal) en los 9.562 puntos. O lo que es lo mismo, en la medida en que este hueco bajista siga intacto, no se cierre, el sesgo de 'trading' ha pasado de ser lateral a bajista. En el muy corto plazo no se puede descartar un rebote hacia la nueva zona de resistencia, antes soporte, de los 9.460 puntos, pero lo lógico es que si este se produjera luego se retomen las caídas hacia niveles de precio cercanos a los 9.250 puntos (proyección mínima de caída del doble suelo). Sin descartar los 9.100 puntos que es donde está el primero de los soportes de verdad. Pero es más, dado que todo apunta a que podemos ajustar proporcionalmente las fuertes subidas previas no descartaremos una caída hacia la zona de los aproximadamente 8.900 puntos: el 61,8% de retroceso de Fibonacci.