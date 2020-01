A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Acciona, Acerinox, Santander, Ibex 35, IAG, Gestamp, Elecnor y oro.

Análisis Técnico CONSULTORIO ANÁLISIS TÉCNICO

Buenos días, José María. ¿Cómo vería una entrada en estos momentos sobre estos dos valores: Acciona y Acerinox? No pretendo hacer trading, soy inversor a largo plazo. Muchas gracias. F.RC.

Estimado inversor, buenas tardes. Acciona es de los pocos títulos en los que se puede estar invertido de manera más o menos cómoda. Correcciones puntuales aparte de corto plazo (fases de reacción) lo cierto es que el precio ha perforado importantes resistencias recientemente, concretamente la parte alta del movimiento lateral-bajista por el que se ha estado desplazando el título desde abril. En el muy corto plazo no podemos descartar que se apoye en el mismo para desde ahí salir de nuevo al alza con energía. Por encima de los máximos de 2019 (103,50 euros) se confirmaría el inicio de un nuevo impulso alcista, con objetivo de subida (en términos de largo plazo) hacia los máximos históricos que alcanzó en 2007 en los 157,40 euros. Sin duda, de lo mejorcito de nuestro Ibex en el momento actual.

Gráfico semanal de Acciona desde 2007

En cuanto a Acerinox, lo analizamos el pasado viernes (puede leerlo aquí) y decíamos que mucho cuidado con el ‘cabeza y hombros’ que presentaba el título. Y lo cierto es que las caídas durante los primeros minutos de la sesión le han llevado a cumplir, casi en su totalidad, el objetivo de caída de la formación. Aun así, preferiríamos esperar a que la bolsa se tranquilice, pues por ejemplo nuestro selectivo está perforando soportes en este momento, lo que deja la puerta a nuevas correcciones en las próximas sesiones/semanas. Vamos a ver cómo cierra este lunes el mercado, pero las sensaciones no son buenas. Dicho esto, los soportes más importantes en este momento en la acerera se encuentran en los 8,60-8,65 euros y por debajo la zona de los 8,15-8,20 euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Acerinox en el último año

Hola, José María. Buenos días. Me gustaría analizara si fuera posible el Ibex 35 y Banco Santander. Un saludo. A.OH.

Apreciada lectora, buenas tardes. El Ibex está pulverizando la base del movimiento lateral del último mes y medio: el soporte de los 9.460 puntos. Y ello nos deja un doble techo con objetivo de caída mínimo teórico en los aproximadamente 9.200-9.250 puntos. Aunque el soporte más importante lo encontramos en los 9.100 puntos, los mínimos de principios de diciembre. Es más, la perforación del canal a la baja nos puede llevar todavía más abajo. Lo que está claro es que este lunes hemos despertado con un imponente hueco bajista (que puede ser semanal), en los 9.560 puntos. O lo que es lo mismo, en la medida en que el Ibex no cierre (anule) el hueco bajista de este lunes mucho me temo que el sesgo de ‘trading’ ha pasado de lateral a correctivo.

Gráfico diario del Ibex desde abril

Santander publica resultados este miércoles y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Pero las sensaciones no son nada buenas en este momento. La entidad cántabra está empezando a perforar soportes este lunes, al igual que muchos índices y valores directores, y lo normal es que se dirija hacia el soporte de los mínimos de la semana pasada en los 3,30 euros. La perforación de este soporte puede ser la antesala de un nuevo latigazo bajista hacia niveles de precio cercanos a los aprox. 2,85 euros: por donde pasa la potencial recta soporte que une los mínimos crecientes de 2012 y 2016. Un saludo.

Gráfico semanal de Santander desde mediados de 2011

Buenos días. Me gustaría que analizara en su sección IAG tras las fortísimas caídas de los últimos días. Las tengo a un cambio medio de 6,74 euros. ¿Qué estrategia adoptaría en esta compañía tras los últimos acontecimientos? Gracias por adelantado. J.M.

IAG la hemos analizado esta mañana (léalo aquí) y lo cierto es que todo apunta a que, correcciones aparte, el precio ponga a prueba más pronto que tarde el soporte que presenta en el hueco alcista de la sesión del 13 de diciembre en los 6,60 euros. Esa sesión se negoció además muchísimo volumen y lo normal es que ahora el título trate de poner a prueba dicha zona de soporte. O mejor dicho, es ahí donde la ecuación rentabilidad-riesgo se hace óptima de nuevo por el lado largo o alcista. Con 'stop loss' claro está en el propio hueco (en precios de cierre). Sin duda todas las compañías relacionadas con el turismo se están viendo afectadas de manera importante por el coronavirus.

Gráfico diario de IAG desde marzo de 2018

Hola, buenas. Si fuera posible me gustaría que analizara Gestamp y Elecnor, compradas a finales de año. Muchas gracias. Un saludo.

He de reconocer que esperaba mucho más de Gestamp y de CIE Automotive tras el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, pero lo cierto es que el sector automovilístico europeo sigue muy débil. Muy tocado. Y en el caso de gestamos lo que tenemos es una importante zona de resistencia en los 4,25-4,30 euros y por encima y de mayor relevancia la directriz bajista en los aprox. 4,60 euros. Lo cierto es que sigue sin apreciarse la más mínima señal de fortaleza en el título, más bien todo lo contrario. Y por lo tanto la posibilidad de volver al soporte (3,26) que presenta en los mínimos históricos es un hecho que para nada se puede descartar.

Gráfico diario de Gestamp desde abril de 2017

En cuanto a Elecnor, estamos hablando de un título que sigue en fase correctiva desde finales de 2017. No se aprecia ninguna figura clara, pero sí que tenemos máximos y mínimos decrecientes: la definición más simple y rápida de lo que es una tendencia bajista. Y en la medida en que siga siendo así no hay nada que hacer. Nada que plantearse. Además en el corto plazo le tenemos en zona de nadie, a medio camino entre el soporte de los 9,20 euros y la resistencia de los 11,20 euros. Solo por encima de este último nivel nos plantearemos un potencial cambio de tendencia en el título. Pero tal y como están las cosas en este momento, con el Ibex perforando soportes, mucho me temo que el desenlace seguirá siendo bajista en el corto plazo. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Elecnor desde finales de 2007

Buenas Sr. Rodríguez. ¿Se le ocurre alguna ventana de ‘trading’ sobre el oro para el primer trimestre del año? Muchas gracias por esta sección. Saludos cordiales. JM.L.

Con toda la incertidumbre que tenemos en este momento estamos asistiendo a importantes caídas en las bolsas y subidas en el oro y en todos aquellos activos refugios, como el oro o el bitcoin. Y el primero parece querer reestructurarse al alza desde el soporte que nos ha dibujando en los 1.535 dólares/onza. Digamos que en la medida en que este no lo perfore creemos más probable un ataque a la resistencia de los 1.577 dólares (los máximos de la reciente crisis entre Estados Unidos e Irán). Y por encima el metal precioso seguiría escalando posiciones hacia los 1.700 dólares. Pero lo más importante es que el oro presenta una clara tendencia alcista de medio plazo, con objetivo hacia los máximos históricos en los 1.920 dólares en términos de medio y de largo plazo.

Gráfico semanal de la onza de oro desde 2010

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.