Un mes de enero alcista traería ganancias en el resultado final del ejercicio, mientras que si termina con números rojos el año cerrará con pérdidas.

Análisis Técnico CANAL BAJISTA S1 7370 S2 7100 R1 8440 R2 9700 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Se trata de una pauta estacional, no es una ciencia. Es otra pauta más, como la de 'sell in may and go away' o aquella que reza que 'el mes de octubre es el mes de los grandes suelos de mercado', entre otras. Al fin y al cabo lo que hay detrás es una estadística que suele cumplirse en más casos de los que falla. Enero empezó con fuerza, con ganancias más o menos claras... pero el resultado ha sido el contrario. Este ha cerrado con caídas cercanas al 4%. Y por lo tanto si atendemos a la pauta estaciones del llamado 'efecto enero' 2021 va a ser otro año de pérdidas para nuestro selectivo.

Técnicamente, lo cierto es que el Ibex se ha frenado al tick en el nivel de ajuste/retroceso del 61,8% (8.450) de la gran caída previa que se iniciaba hace casi un año, por definición importante resistencia. Pero es que aun cuando se supera el objetivo máximo para la subida en el momento actual la encontramos en la zona de los aproximadamente 9.700 puntos: la parte superior del canal bajista por el que se está desplazando el precio desde finales de 2007. O dicho con otras palabras, nos da igual lo que haga el Ibex en la medida en que no seamos capaces batir la directriz bajista principal, la parte alta del canal bajista.