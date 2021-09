IAG cerró este viernes en los 1,7035 euros, por debajo del hueco alcista de la sesión del 15 de febrero en los 1,7120 euros. Por lo tanto el hueco alcista, por definición soporte, se ha cerrado o lo que es lo mismo anulado.

Análisis Técnico GAP ALCISTA S1 1.50 S2 1.44 R1 1.8170 R2 1.97 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Hueco alcista cerrado o lo que es lo mismo anulado y esto no precisamente una señala de fortaleza, más bien todo lo contrario. Pero eso no quiere decir que el valor no pueda rebotar en el corto plazo fruto de la sobreventa diaria extrema (fase de reacción). De hecho, qué menos que asistir a un rebote hacia la nueva zona de resistencia (antes soporte) de los aprox. 1,81-1,82 euros: los máximos de julio y de agosto.

Lo cierto que, rebotes aparte, la sucesión de máximos y mínimos decrecientes en los títulos de la aerolínea desde los máximos anuales de marzo no tiene fin. Estos se suceden una y otra vez. Y en la medida en que siga siendo así no tendremos la más mínima señal de fortaleza dentro de la actual estructura correctiva de los precios. De hecho, ahora mismo ya no hay nada hasta el rango soporte de los 1,45-1,50 euros: los mínimos de diciembre del año pasado y de enero de este ejercicio. Con todo, la posibilidad de rebotar en el muy corto plazo hacia la zona de los 1,81 euros es un escenario probable y que en absoluto serviría para dejar atrás la impecable estructura correctiva de los últimos meses.