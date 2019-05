Grifols está dando forma a un gran triángulo simétrico

En el corto plazo, el título se encuentra en zona de nadie, a medio camino entra la base y la parte alta de un triángulo

Bolsamania | 28 may, 2019 08:17 - Actualizado: 09:45

Desde hace algo más de un año tenemos a los títulos de Grifols encajados dentro de una amplia formación triangular, construyendo máximos decrecientes y mínimos crecientes.

Dentro de la impecable tendencia alcista de fondo o primaria en la que se encuentran los títulos de Grifols, cabe destacar lo impecable del gran triángulo en el que se encuentra encajado el precio, construyendo máximos decrecientes y mínimos crecientes desde marzo de 2018. En el más corto plazo el problema está en que tenemos el título en zona de nadie, a medio camino entre la base y la parte alta de la formación triangular.

De manera que, hasta que el precio no rompa por uno u otro lado no tendremos pista alguna acerca del que puede ser el siguiente gran movimiento en tendencia. Si bien es cierto que dado que nos encontramos ante una clara tendencia alcista de fondo, cabría apostar porque la ruptura termine siendo al alza. En cualquier caso, no nos adelantemos a los acontecimientos y dejemos que sea el precio el que nos diga qué quiere hacer y cuándo.