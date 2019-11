Gestamp, en caída libre absoluta, pulveriza la base del canal

Este viernes el título se desplomó con el mayor volumen de su historia en número de títulos

El gráfico de Gestamp no hay por dónde cogerlo. Y esto es así porque el pasado viernes el precio marcaba nuevos mínimos de todos los tiempos con un altísimo volumen de contratación.

Este viernes los títulos de Gestamp marcaban nuevos mínimos de todos los tiempos con el mayor volumen en número de títulos de su historia, algo que desde luego no es precisamente una señal de fortaleza. El precio, no solo marcó mínimos sino que perforaba la base del canal bajista por el que se estaba desplazando desde junio de 2018. Lo que no es impedimento para que asistamos a un rebote (fase de reacción) hacia la nueva zona de resistencia, antes soporte, de los aproximadamente 3,70 euros: la base del canal bajista. Es más, el peligro se acrecentaría más si cabe si tras un rebote hacia la base del canal en forma de 'pull back' este cogiera carrerilla a la baja. Pues la teoría reza que, como mínimo, el precio debería recorrer a la baja la anchura del canal. En cualquier caso, Gestamp es un título para mirar desde la barrera.