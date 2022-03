Se dice que una acción o cualquier otro activo subyacente está en caída libre, o en mínimos de todos los tiempos, cuando el precio cae con fuerza y termina venciendo el soporte que tiene en los mínimos históricos.

Análisis Técnico VALORES EN TENDENCIA BAJISTA S1 0.1450 R1 0.22 R2 0.30 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Desde ese momento se puede decir que el título ya no tiene soporte alguno, pues no hay referencias de precios de ningún tipo. Así, aquellos valores que se encuentran en caída libre acostumbran a sufrir importantes desplomes, ya que no existen soportes identificables salvo los establecidos por los números redondos o los soportes decrecientes que en ocasiones nos terminan dibujando los precios. Ya hemos explicado en el pasado que los números redondos, temporalmente, pueden actuar como soporte/resistencia. Dicho esto, no existe mayor señal de debilidad que la de un subyacente en caída libre.

Lo único a lo que agarrarse en el valor en este momento es al hecho de que los mínimos de este martes, en los 0,1450 euros, coinciden con los mínimos históricos del jueves de la semana pasada. Es como si el valor estuviera tratando de construir ahí un pequeño suelo de mercado de muy corto plazo. Pero nada más. La fortísima tendencia bajista de fondo (o primaria) sigue intacta. Por arriba, por el lado de las resistencias, la más importante en este momento la situamos en los 0,22 euros (los máximos de principios de año).