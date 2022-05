Caídas del 1,35% en el Ibex 35 que se sujeta, por los pelos, en los mínimos de las últimas tres sesiones.

Análisis Técnico GAP BAJISTA S1 8.139 S2 8.000 R1 8.434 R2 8.651 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

El selectivo español se sujeta misteriosamente en los 8.139 puntos, precios que ha tocado pero que no ha perdido desde que comenzara la semana. No obstante, con dos gaps bajistas y dos envolventes bajistas dibujadas en las últimas jornadas todo parece indicarnos que al final acabará sucumbiendo. Parece muy probable que podamos ver un ataque al nivel de los 8.000 puntos. Si no consigue sujetarse en estos precios podríamos ver como cubre el hueco alcista del pasado 9 de marzo en los 7.783 puntos.