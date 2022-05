A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, pone bajo la lupa a Telefónica, Alphabet, Indra, Red Eléctrica, Iberdrola, Pepsi ...

Isabel V.F. Buenos días. Le quería preguntar por Alphabet. ¿Sería interesante comprar ahora después de las caídas de los últimos días? Muchas gracias por sus análisis.

Buenos días Isabel. Alphabet ha complicado fuertemente su aspecto técnico al abandonar el soporte de los 2.490 dólares tras decir adiós a la media de 200 sesiones. La proximidad al soporte de los 2.200 dólares nos hace pensar en un rebote puntual. No obstante, se ha confirmado un cambio de tendencia y con la situación tan negativa de los índices norteamericanos no descartamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 2.000 puntos. Yo si fuera usted no me la jugaría y optaría por valores como Pepsi.

Pepsi viene dando muestras de una tremenda fortaleza a pesar del desplome generalizado de los mercados en las últimas semanas. La compañía se mantiene consolidando niveles justo en las inmediaciones de los máximos históricos. Un cierre por encima de los 177,62 dólares sería la señal que nos haría pensar en una continuación de las subidas hasta los 190 dólares. Sin duda es uno de los valores norteamericanos que yo seguiría en el corto plazo.

Ramón V. Buenos días ¿Qué dos valores del Ibex me recomendaría para las próximas jornadas?

Buenos días Ramón. El Ibex ofrece un complicado aspecto técnico y con la situación actual yo me inclinaría por las eléctricas. Creo que Iberdrola ofrece unas buenas perspectivas técnicas. Las caídas de las últimas sesiones le permiten cotizar, de nuevo, en las inmediaciones del soporte de los 10,50 euros. La mejora vista en la compañía en las últimas semanas nos invita a pensar en una continuación de las subidas hasta los máximos históricos de comienzos de año que presenta en los 11,898 euros.

Otro valor que gusta del Ibex es Red Eléctrica. Desde hace semanas que viene consolidando niveles tras superar los máximos históricos. No obstante para una toma de posiciones deberíamos esperar a un cierre por encima de los 19,60 euros. Esto dejaría a la eléctrica en subida libre con el camino despejado para que podamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de los 22 euros.

Fernando P. Buenos días. Mi pregunta es sobre Telefónica e Indra ¿Qué precios le parecerían correctos para entrar? No tengo prisa

Buenos días Fernando. Con los tiempos que corren es muy importante no tener prisa en comprar. El mercado está muy volátil y es mejor esperar a la confirmación del comienzo de un impulso par entrar con menos riesgos. Llevo comentando en anteriores análisis que Telefónica ofrece un muy buen aspecto técnico. En las últimas semanas se ha tomado un merecido descanso y este jueves tras la presentación de resultados estamos viendo como está superando la resistencia de los 4,775 euros. No sería mala idea la toma de posiciones por estos precios.

Indra me gusta menos. La volatilidad con la que se mueve y el movimiento lateral en el que se encuentra me harían esperar a la superación de la resistencia de los 10,06 euros para interesarme por la compañía. Además presenta numerosas resistencias en su camino que nos adelante la dificultad del movimiento alcista si al final consigue superar resistencias.

