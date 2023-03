A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, pone bajo la lupa a Michelin, Talgo, Sabadell, Técnicas Reunidas, bitcoin, Solaria, Tubos Reunidos y Telefónica.

Luis G. Buenos días. ¿Sigue viendo con buenos ojos el aspecto técnico de Telefónica? ¿Qué le parece Sabadell?

Telefónica ha conseguido subirse por encima de la media de 200 sesiones y, tras un apoyo en estos precios, parece muy probable que podamos ver el comienzo de un nuevo impulso alcista. Este mismo miércoles consiguió perforar la resistencia del corto plazo que presenta en los 3,957 euros. Es muy importante que logre superar el nivel de los 4 euros ya que sería la señal que nos haría pensar en una extensión de las subidas hasta el nivel de los 4,4 euros o el nivel de los 4,60 euros.

Sabadell sigue dando muestras de una tremenda fortaleza. Los mínimos crecientes que estamos viendo en las últimas semanas nos hacen pensar en un ataque a la resistencia clave de los 1,2344 euros, máximos anuales, que ha conseguido perforar esta misma semana. Si logra superar estos niveles de precios, es muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 1,40 euros y sin descartar una extensión de las subidas hasta el nivel de los 1,60 euros. Por el momento su aspecto técnico es impecable. No veremos ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 1,1070 euros, parte baja del actual movimiento lateral en el que se viene moviendo desde comienzos de febrero.

Héctor G. Saludos cordiales. Estaría muy agradecido si me comentara el aspecto técnico de Michelin y de Técnicas Reunidas. Muy agradecido.

Michelin es un valor muy interesante para los próximos meses. La compañía comenzó el año subiéndose por encima de la media de 200 sesiones y, tras unas semanas de consolidación de niveles, parece que podría estar ante una figura de continuación de tendencia. Estaremos muy pendientes de un cierre por encima de los 30,68 euros. Esta sería la señal que nos haría pensar en una extensión de las subidas hasta el nivel clave de los 32 euros, cuya superación nos haría pensar en un cambio de tendencia. Sin duda es un valor muy interesante que podría acabar alcanzado el nivel de los 36 euros en los próximos meses. No veremos ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 28 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones.

Técnicas Reunidas ofrece un muy buen aspecto técnico. La compañía se encuentra superando la resistencia del corto plazo que presenta en los 11,22 euros. Esto nos hace pensar en un ataque inminente a los máximos anuales que presenta en los 11,52 euros. Si consigue superarlos, lo más normal es que podamos ver una extensión de las ganancias hasta las inmediaciones de los 14 euros. Sin duda es un valor muy interesante para las próximas jornadas.

Ana B. Encantada de saludarle. Llevo un tiempo pensando en comprar bitcoins ¿Qué le parece? ¿Y Solaria? Saludos.

Buenos días Ana. El bitcoin ha mejorado su aspecto técnico al conseguir subirse por encima de la media de 200 sesiones y apoyarse por encima de ella. Yo sólo me interesaría por la 'cripto' en el caso de que pudiera superar la resistencia de los 25.270 dólares. Esto confirmaría el inicio de un nuevo impulso alcista que la llevaría a atacar la resistencia de los 29.150 dólares, máximos del hueco bajista que se dejara a mediados del pasado junio. No se me ocurriría interesarme por el bitcoin en el caso de que su cotización abandonara el soporte de los 21.380 dólares.

Solaria ha caído con fuerza desde que dibujara los máximos anuales el pasado 18 de enero. Desde entonces la compañía del Ibex ha retrocedido un 17%, lo que le ha llevado a cubrir el hueco alcista que se dejara para comenzar el año. Ahora mismo cotiza en las inmediaciones de un importante nivel de soporte. Por estos precios es muy probable que podamos ver la vuelta de las compras. Esto se podría traducir en un ataque al nivel clave de los 20,35 euros. La superación de estos precios nos haría pensar en un cambio de tendencia. Es un valor interesante para las próximas semanas.

Óscar M. Bueno días. Desde hace unas semanas tengo acciones de Tubos Reunidos y la verdad es que estoy muy contento ¿Hasta dónde podrían subir? ¿Qué le parece Talgo? Gracias y un fuerte abrazo.

Buenos días Óscar. Tubos Reunidos esté subiendo con ganas este jueves tras ver cómo, este miércoles, conseguía superar la resistencia de los 0,4165 euros. Su aspecto técnico ha mejorado notablemente, lo que podría llevarle hasta los máximos de 2021 que presenta en los 0,5390 euros. Yo si fuera usted vendería una parte de la posición a los precios actuales para proteger los beneficios.

Talgo presentaba unas buenas perspectivas técnicas pero, en las últimas sesiones, ha complicado su aspecto. La compañía ha perdido el soporte de los 3,56 euros, anulando la posibilidad de un cambio de tendencia. Lo más normal es que podamos ver un ataque al nivel de los 3,20 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. Si no la tiene comprada, yo no entraría. Esperaría a que consiguiera subirse por encima de los 3,745 euros ya que sería la señal que nos haría pensar en un cambio de tendencia.

