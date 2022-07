A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, pone bajo la lupa a Telefónica, Naturgy, bitcoin, S&P 500, Ibex, Inmobiliaria Colonial, Iberdrola y Santander.

Paco M. Buenos días. ¿Tomo posiciones en Santander tras el último batacazo? ¿Seguirán las caídas en el Ibex?

Buenos días Paco. No creo que sea el momento de posicionarse en Santander a pesar de las últimas caídas. El abandono de los mínimos anuales y la ausencia de señal para un rebote nos deberían mantener alejados del banco. Si se plantea posicionarse en la compañía sería sólo para un rebote puntual y sólo cuando se confirme una señal de fortaleza que nos confirme la entrada de las compras para un rebote. Es cierto que los niveles de sobreventa son altos, y es que la compañía se ha dejado un 15% en menos de un mes y por el momento no ha reaccionado a estas caídas. Un cierre por encima de los 2,52 euros sería la señal que nos haría pensar en un rebote hasta el nivel de los 2,70 euros.

Parece irremediable que el Ibex busque cubrir el hueco alcista que se dejara en el mes de marzo en los 7.783 puntos. Por estos precios sí que podríamos empezar a ver la vuelta de las compras, y es que el selectivo español acumula un mes y medio de descensos y aún no ha rebotado, por lo que creemos que podrían ir aumentando las posibilidades de un rebote según se acerca este nivel de demanda. El primer nivel de resistencia se encuentra en los 8.137 puntos. No apreciaremos ni la más mínima señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de este nivel de precios.

Enrique F. Saludos cordiales. Gracias por sus análisis que los sigo desde hace años. ¿Tomaría posiciones en Iberdrola y en el bitcoin? Abrazos.

Buenos días Enrique. Iberdrola ha conseguido subirse por encima de la media de 200 sesiones y actualmente se encuentra consolidando niveles por estos precios. Lo más normal es que veamos la vuelta de las compras por estos niveles, si bien para interesarme por la compañía esperaría a un cierre por encima de los 10,23 euros, máximos de lo que llevamos del mes de julio. Esta sería la señal que devolvería a la compañía a la senda alcista y que no haría pensar en una extensión de las ganancias hasta los máximos anuales que dibujara en los 11,18 euros. Es un valor que no me desagrada para las próximas jornadas.

Yo no tomaría posiciones en el bitcoin a los precios actuales. La figura que viene realizando es mala y tiene todas las posibilidades de ser una figura de continuación bajista. Lo más normal es que acabe perdiendo los mínimos anuales que dibujara en las inmediaciones de los 17.500 dólares. Si esto pasara su caída sería feroz, y podría dirigirse tranquilamente hasta el nivel de los 12.400 dólares.

Raquel C. Buenos días. Agradecería su opinión sobre Naturgy. Llevo semanas siguiendo la evolución de Colonial y me he planteado una toma de posiciones tras las últimas caídas ¿Lo ve factible?

Buenos días Raquel. Naturgy sigue siendo una buena opción para las próximas jornadas. La compañía se viene moviendo en una banda lateral tras sujetarse en la media de 200 sesiones. No obstante, para una toma de posiciones yo esperaría a que su cotización se subiera por encima de la resistencia de los 28,86 euros. Esto nos haría pensar en un ataque a los máximos históricos que presenta en los 29,84 euros. La superación de estos precios dejaría a la compañía del Ibex en subida libre, con todo dispuesto para una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 37 euros.

Inmobiliaria Colonial lleva una corrección de órdago. Desde que alcanzara los máximos de abril la compañía no ha hecho más que desangrarse. En menos de cuatro meses se ha dejado un 30%, lo que la ha llevado muy cerca de los mínimos de 2020 que presenta en los 5,51 euros. No sería mala idea la de posicionarnos por estos precios, ya que podríamos ver un rebote aunque sin olvidar que su tendencia principal es bajista, por lo que deberíamos limitar en el tiempo nuestra estancia en la compañía.

Carlos T. Encantado de saludarle Sr Nuez. Sigo sus análisis de Telefónica, lo que me ha hecho comprar. ¿Qué niveles debería superar para continuar ganando posiciones? ¿Ve un rebote próximo en el S&P 500?

Encantado de saludarle Carlos. Telefónica mantiene un buen aspecto técnico. Tras superar los máximos anuales a comienzos de mes estamos viendo una consolidación de niveles. Lo más normal que es por estos precios acabemos viendo la vuelta de las compras, que se podría transformar en un ataque a los máximos anuales que presenta en los 4,957 euros. La superación de estos precios sería la señal que activaría una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 5,30 euros. Sin duda, es un valor muy interesante para las próximas jornadas.

La evolución técnica que ofrece el S&P 500 es complicada, si bien hay motivos para pensar en un rebote por estos precios. El selectivo norteamericano se ha sujetado en el soporte de los 3.600 puntos y viene dibujando mínimos crecientes. Esto nos hace estar muy pendientes de un cierre por encima de los 3.945 puntos. La superación de este nivel de resistencia sería la señal que nos haría pensar en un repunte hasta el siguiente nivel de oferta que presenta en las inmediaciones de los 4.200 puntos. Estos precios son muy importantes, y es que por aquí confluye la media de 200 sesiones, promedio que, como sabemos, separa a grandes rasgos la tendencia bajista de la alcista.

