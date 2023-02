A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, pone bajo la lupa a Tesla, Sabadell, Acciona, IAG, BBVA, Telefónica, Ercros y Dow Jones.

José Miguel C. Buenos días Sr Nuez ¿Sería tan amable de darme su opinión de experto sobre IAG y BBVA? Muchas gracias y enhorabuena por su sección.

Buenos días José Miguel. IAG lleva un magnífico 2023. La aerolínea se ha revalorizado un 40% y, a día de hoy, no ha dado ni la menor señal de debilidad en su serie de precios. Desde hace un par de semanas se encuentra consolidando niveles sin decidirse a corregir. Que no veamos una corrección en profundidad es una señal que nos muestra la fortaleza actual de las compras. Creemos que este movimiento de consolidación podría extenderse y no descartamos que busque tomarse un respiro hasta los 1,70 euros. No obstante, parece que la fortaleza es muy destacada, por lo que parece probable que más pronto o más tarde la compañía podría buscar atacar la resistencia de los 2,14 euros.

BBVA se ha frenado en las inmediaciones de la resistencia de los 6,80 euros y a corto plazo podría buscar apoyo en las inmediaciones de los 6,50 euros. Sería una buena noticia que lograra sujetarse entre los 6,19 y los 6,50 euros. Esto nos haría pensar en una extensión de su tendencia alcista principal hasta el nivel de los 7,50 euros. Si por el contrario abandonara el soporte de los 6,19 euros, se confirmaría una subida más lenta ya que podría terminar buscando apoyo en las inmediaciones de los 5,50 euros, precios en donde confluye la media de 200 sesiones.

Julián C. Saludos cordiales Don César. ¿A qué precios le parece una buena entrada en Sabadell y en Acciona?. Gracias.

Buenos días Julián. Sabadell ha subido mucho desde comienzos de año. Tras unas ganancias de más del 40%, creemos que podría apuntalar un poco su tendencia, por lo que yo esperaría a una figura de consolidación de unas pocas semanas. Su tendencia sigue siendo claramente alcista y sin duda es un valor a tener muy en cuenta a lo largo del año. No obstante, con los altos niveles de sobrecompra que ofrece, yo me esperaría a una corrección del mercado en general para plantearme una toma de posiciones.

Acciona es un valor muy interesante para las próximas semanas. Desde hace unos meses se viene moviendo en una banda lateral justo en las inmediaciones de la media de 200 sesiones. No obstante, los mínimos crecientes nos hacen estar muy pendientes de un próximo ataque a la resistencia de los 192 euros. La superación de este nivel de precios sería la señal que yo esperaría para entrar en la compañía. El objetivo de subida lo podríamos situar en las inmediaciones de los 211 euros, máximos históricos alcanzados el pasado año.

Mónica B. Buenos días Sr Nuez. Tengo compradas Telefónicas desde hace meses y estoy un poco aburrida. ¿Podría comentarme su aspecto técnico y el Ercros? Gracias.

Telefónica ha conseguido sujetarse en la parte baja del canal alcista en el que viene subiendo desde comienzos del mes de mes octubre. Este pasado martes pudimos ver la formación de una envolvente alcista que nos hace pensar en un ataque inmediato a la resistencia del corto plazo que presenta en los 3,548 euros. Si consigue superar estos precios, es muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta los máximos dibujados este 2023 en los 3,665 euros. La superación de estos niveles la podría llevar a la resistencia clave del medio plazo que presenta en los 3,80 euros, precios en donde confluye la media de 200 sesiones. Sólo con la vuelta por encima de este promedio nos plantearíamos un cambio de tendencia a medio y largo plazo.

Las impresionantes subidas de las últimas semanas en Ercros la han llevado a perforar la resistencia clave de los 3,91 euros. Tras unas ganancias del 20% en poco más de un mes, todo parece indicarnos que podríamos ver un alto en el camino. No descartamos una vuelta hasta el nivel de los 3,6-3,5 euros, precios en donde podrían volver las compras. A medio y largo plazo sus perspectivas técnicas son muy buenas y todo parece indicarnos que podríamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 4,5 euros o incluso hasta los 5 euros.

Kike S. Encantado de saludarle. ¿Me podría comentar cómo ve el aspecto técnico del Dow Jones y de Tesla?

El Dow Jones lleva más de tres meses consolidando niveles tras conseguir subirse por encima de la media de 200 sesiones. Para las próximas jornadas, seguiremos muy pendientes de su comportamiento en la resistencia clave de los 34.712 puntos. Si consigue superarla, se confirmaría la formación de un throw back a la media de 200 sesiones. Esta figura es de continuación de tendencia y nos haría pensar en una vuelta a los máximos históricos de comienzos de 2022 que dibujara en los 36.934 puntos. Por debajo, el soporte que no perderemos de vista se encuentra en los 32.573 puntos, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. Mientras que respete estos precios se mantendrá intacta la tendencia alcista del selectivo norteamericano.

Tesla ha conseguido superar, este miércoles, la resistencia de los 200 dólares. El rebote desde los mínimos de comienzos de año ha sido espectacular. La compañía se ha revalorizado un 100%. La proximidad a la media de 200 sesiones y los altos niveles de sobrecompra que podemos apreciar en su serie de precios nos hacen pensar en una toma de beneficios. La resistencia clave se encuentra en los 230 dólares. Atentos a la superación de estos precios ya que sería la señal que nos haría pensar en un cambio de tendencia. El primer nivel de soporte se encuentra en los 182 dólares. No apreciaremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios.

