Gerard F. Buenos días. Mi pregunta es sobre Bankinter. Leí la pasada semana en su página la pasada que ha presentado buenos resultados ¿Qué la parece por técnico?

Buenos días Gerard. La reacción a los resultados presentados la pasada semana ha sido muy buena. El banco conseguía superar la resistencia de los 5,50 euros, poniendo fin al movimiento lateral de las últimas semanas. La compañía podría estar dando forma a un throw back (figura de continuación de tendencia) a los 5,50 euros y parece muy probable que podamos acabar viendo un ataque al nivel de los 6 euros. Si la tiene en cartera yo la mantendría y si está planteando entrar en el valor no sería mala idea posicionarnos a los precios actuales.

Laura D. Buenos días Sr Nuez. Siempre me han gustado las eléctricas por su dividendo pero con el panorama actual me están entrando dudas. Tengo desde hace muchos años Iberdrolas y Endesas ¿Qué opinión le merecen?

Bueno días Laura. La verdad es que son dos valores que me gustan especialmente por técnico. Iberdrola conseguía superar, hace tan sólo unas sesiones, la resistencia de los 10,34 euros y tras un throw back a estos precios podría iniciar un nuevo impulso alcista en cualquier momento. Estaremos muy pendientes de un cierre por encima de los 10,735 euros ya que activaría el comienzo de un nuevo impulso alcista que le podría catapultar hasta el nivel de los 11,27 euros, precios un 7% por encima de los actuales.

Endesa está un paso por detrás de Iberdrola. Por el momento no hemos visto la rotura de ningún nivel de resistencia si bien las subidas de las últimas semanas han acercado su cotización al nivel de los 20,36 euros. Muy atentos a la superación de este nivel de precios ya que supondría una mejora sustancial de su aspecto técnico que podría acabar por catapultar a su serie de precios hasta el nivel de los 21,818 euros, máximos de 2021. Sin duda es un valor muy interesante para las próximas jornadas.

Francisco B. Buenos días Sr Nuez ¿Podría analizar Soltec?. Muchas gracias.

Buenos días Francisco. El aspecto técnico de Soltec es muy complicado. El rebote que iniciara a finales del mes de febrero llevó su cotización hasta las inmediaciones de la resistencia de los 6 euros, precios con los que no ha podido. Desde entonces el valor no ha hecho más que perder posiciones lo que la ha llevado a perder un 33% en un mes y medio. Actualmente la compañía ataca los mínimos históricos dibujados este mismo año que presenta en los 3,90 euros. Mucho cuidado con la pérdida de estos precios ya que se metería en caída libre lo que podría acabar arrastrado su cotización hasta el nivel de los 3,50 euros. No deberíamos interesarnos por la compañía mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 6,20 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones.

Ana L. Querría que me analizaran PharmaMar y si le parece buen momento para entrar en Tesla. Un saludo

PharmaMar podría iniciar una corrección importante después de conseguir revalorizarse un 70% en los últimos dos meses. Entra dentro de la normalidad que la compañía se tome un respiro siendo muy probable que podamos acabar viendo un ataque al nivel de los 65 euros, precios en donde confluye la media de 200 sesiones. Las perspectivas técnicas a medio plazo han mejorado y no descartamos acabar ver un ataque a los 83,40 euros tras un alto en el camino.

Tesla no ofrece un mal aspecto técnico. Tras sujetarse en la media de 200 sesiones parece muy probable que terminemos viendo un ataque a los máximos históricos que dibujara a finales del pasado año en los 1.239 dólares. Los buenos niveles de acumulación que podemos apreciar en su serie de precios no hacen más que reforzar la posibilidad de una definición alcista en las próximas jornadas. El primer nivel de soporte se encuentra en los 900 dólares, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones.

