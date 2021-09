A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Morphosys AG, Mapfre, Sacyr, Talgo, Elecnor, Soltec, Prosegur y Telefónica.

Hola José María. Gracias por tus análisis semanales, soy seguidor tuyo desde hace año y medio. Mi pregunta es en relación a Morphosys AG, que las compré a 66,70 euros teóricamente 'baratas' por la recomendación de compra generalizada a un PO. de más de 100 euros. Precio objetivo que aún hoy perdura y sin embargo la acción no ha parado de caer. ¿Qué opina? Gracias. J.MG.

Estimado lector, buenas tardes. Lo primero, decirle que las recomendaciones no sirven por lo general para nada. Ya se irá dando cuenta de que la gran mayoría de las ocasiones estas van siempre por detrás de los precios, tanto en las subidas como en las caídas. No se puede entrar en el mercado en base a las recomendaciones porque, además, en muchas ocasiones los precios objetivo nada tienen que ver entre uno y otro banco/bróker. Al menos para un servidor no sirven para nada.

En cuanto a Morphosys AG es un valor en fase correctiva (máximos y mínimos decrecientes) que ahora mismo no hay por dónde coger. De hecho, se diría que tiene el camino despejado hasta el importante soporte y origen del último gran impulso alcista, en los 32,90-33 euros: los mínimos de 2016. Hacia ahí parece dirigirse y en teoría en torno a dicho soporte es probable que trate de construir algún rebote consistente (fase de reacción). Pero no es un valor que yo tendría en cartera por cuanto la tendencia correctiva es impecable. Gracias a usted caballero, un saludo.

Hola, buenos días. Mi consulta es sobre Mapfre y Sacyr. ¿Por qué van tan despacio, qué problemas tienen? Gracias por vuestra ayuda, un saludo desde valencia. J.LC.

Apreciado inversor, buenas tardes. Hay valores que son más lentos en sus movimientos que otros, y eso es lo que ocurre con los dos valores por los que pregunta. Por lo general se suelen desplazar de manera lenta y pesada. Dicho esto, sigo creyendo que es cuestión de tiempo que Mapfre se dirija a la zona de resistencia que tiene en el hueco bajista semanal de marzo del año pasado en los 2,0840 euros. Es aquí donde está la resistencia más importante en este momento. Por abajo, por el lado de los soportes, tenemos los últimos mínimos crecientes (la zona de los 1,65-1,68 euros). Digamos que en la medida en que los 1,68 aguanten no hay nada de lo que preocuparse dentro de la actual tendencia alcista de los últimos meses.

En cuanto a Sacyr, dilataciones de los precios aparte, es otro claro mantener en este momento. El soporte de los 2 euros, antes resistencia, sigue intacto. Puede decirse que, en teoría, se dan las condiciones para seguir apostando por un movimiento de recuperación, con objetivo en la resistencia de los 2,334 euros (máximos anuales) y por encima los máximos prepandemia en los 2,62 euros. Con el permiso de otra resistencia que tiene en el hueco bajista semanal de los 2,442 euros. Ahora mismo los dos títulos son un claro mantener en cartera. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días. Mi consulta es sobre dos valores muy recomendados por los gestores ‘value’ y que no terminan de arrancar: Talgo y Elecnor. Agradecido de antemano, un saludo. F.RC.

Estimado lector, buenas tardes. Talgo es un valor del que esperaba mucho, tengo que reconocerlo. En el corto plazo parece estar triangulando (máximos decrecientes y mínimos crecientes), lo que le llevaría a romper por arriba próximamente. Tiene una importante zona de control en los 5-5,10 euros: máximos anuales y hueco bajista semanal de marzo de 2020. Si finalmente consiguiera consolidar por encima de dicha resistencia, entonces barajaremos como escenario más probable una vuelta hacia la otra gran resistencia: el hueco bajista semanal de finales de febrero de 2020 en los 6,02 euros. Y luego están los máximos de 2019 en los 6,42 euros. Por abajo, por el lado de los soportes, el más importante en este momento no puede estar en otro lugar que no sea el último mínimo creciente (4,14).

En cuanto a Elecnor, este parece querer girarse de nuevo a la baja tras atacar la importante resistencia que tiene en la directriz bajista que une todos y cada uno de los sucesivos máximos decrecientes desde finales de 2017. Ha sido acariciarla de nuevo y poco a poco deslizarse a la baja. En el más corto plazo tiene un interesante soporte en el hueco alcista mensual de los 9,14 euros. La directriz alcista de largo plazo, en la que se está apoyando desde 2009 pasa en este momento por la zona de los 6,70 euros. Para poder hablar de una salida al alza del valor necesitamos que confirme por encima de los máximos anuales (11 euros). Gracias a usted, un saludo. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días. Estoy dentro en Prosegur y Soltec. ¿Qué recorrido por técnico cree que tienen estas compañías, a corto y medio plazo? Gracias anticipadas. Un saludo. P.S.

Apreciado inversor, buenas tardes. Prosegur no es un valor que me apasione en este momento, la verdad. Pero le tenemos en plena zona de soporte, en lo que fue la antigua directriz bajista, ahora soporte. Además del soporte horizontal que tiene a la vuelta de la esquina en los 2,50 euros. Quiero decir con ello que justo en este momento le teneos en niveles de soporte claves, en los 2,50 euros. Si se perfora me olvidaría del valor. Digamos que el riesgo recompensa en este momento es interesante por el lado largo (o alcista) siempre y cuando no perfore los 2,50 euros en precios de cierre. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los máximos anuales en los 3,03 euros.

En cuanto a Soltec, es un valor que no me dice nada. Sí, tiene una resistencia importante a la vuelta de la esquina en la zona de los 7,15 euros, pero aun cuando la batiera lo cierto es que el gráfico seguiría sin decirme nada de nada. Puede que el último latigazo a la baja formara parte de un apoyo en forma de ‘throw back’ a la antigua directriz bajista, antes resistencia y ahora soporte. Pero no es un valor que tendría en cartera en el momento actual. Si tuviera que elegir una compañía de energías renovables sería sin lugar a dudas Grenergy. Gracias a usted, un saludo.

Buenas, José María. ¿Subirá alguna vez Telefónica? Como usted bien dice… la eterna promesa. Estoy dentro a 5,70 euros desde 2016 y estoy más que aburrido de la acción. ¿Las mantengo, la vendo? Gracias por todo, un saludo. I.H.

Estimada lectora, buenas tardes. Pues sí, usted lo ha dicho muy bien: la eterna promesa. Llevo meses y meses, desde que comenzó el año, con el mismo ‘speech’ una y otra vez. Y lo siento, pero es que si se dan cuenta todo sigue igual. Nada ha cambiado realmente en los últimos meses en Telefónica. La operadora sigue sin ser capaz de cerrar el hueco bajista semanal de marzo de 2020 en los 4,40 euros. Y mientras tanto la directriz bajista de los últimos 6 años que no hace mucho pasaba por los 5 euros, ahora pasa por los 4,90-4,95 euros. Es aquí, en la directriz, donde se librará cuando llegue el momento la madre de todas las batallas. Pero de ahí a decir como leo en muchos sitios que Telefónica es alcista hay un trecho. Es alcista de corto plazo, pero dentro de una tendencia bajista de grado mayor. Quiero pensar que de aquí a final de año será capaz de cerrar el hueco bajista semanal de los 4,40 euros y atacará la directriz. Gracias a usted, un saludo.

