A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Solaria, Inditex, CaixaBank, Grifols, Airbus, Telefónica, Repsol y Amazon.

Análisis Técnico CONSULTORIO ANÁLISIS TÉCNICO

Buenos días D. José María, soy un pequeño inversor seguidor suyo. Le ruego el análisis de Solaria. Este pensionista está muy preocupado, supongo que como muchos otros inversores, pero algunos tenemos una hucha muy pequeña. Gracias. J.B.

Estimado lector, buenas tardes. Las caídas de Solaria encajan a la perfección dentro del tsunami de ventas al que hemos asistido en las últimas semanas. Ni más ni menos. Se trata de una crisis global, sistémica, y contra eso no hay nada que hacer. Dicho esto, al menos es un título que no ha deteriorado mucho su aspecto técnico de largo plazo por cuanto este se ha colocado fácilmente por encima de la directriz alcista de largo plazo y, además, sigue construyendo mínimos y máximos crecientes de largo plazo. O lo que es lo mismo, es un valor alcista. Con todo, es pronto para cantar victoria tan pronto. Pero lo que sí que sabemos es que presenta un soporte que debe ser respetado en todo momento en el último mínimo de reacción, los 5,55 euros. Sí, ya sé que está muy alejado de los niveles actuales, pero este es el que es y lo pone el mercado. Por lo que mientras no se perfore no se puede descartar, incluso, una vuelta a los máximos anuales con sus correcciones intermedias por el camino. Me quedo con el hecho de que Solaria sigue siendo un valor alcista en términos de largo plazo a pesar de las últimas caídas. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Solaria

Buenos días, José María. Muchas gracias por sus excelentes análisis y comentarios. Tengo compradas bastantes acciones de Inditex y CaixaBank. Le agradecería su opinión sobre ambos valores y si cree que todavía existe mucho recorrido hacia abajo, sobre todo en el caso de CaixaBank. Le agradecería análisis de los valores y expectativas a corto y largo plazo. Muchas gracias y saludos. J.G.

Apreciado inversor, buenas tardes. Le invito a que lea aquí el análisis del Ibex de esta mañana para saber en qué momento de mercado nos encontramos. Dicho esto, CaixaBank está rebotando desde la importante zona de soporte que presenta en los mínimos de 2016. Y si este se perforara el siguiente se encuentra en los mínimos de 2012: los 1,39 euros. Y como primera zona de resistencia tenemos los dos euros, antes soporte. Dicho esto, el aspecto técnico de este título, al igual que el de todos los bancos de nuestro país y del Viejo Continente, es claramente bajista. Y simplemente y mientras el precio no diga lo contrario estamos ante un simple rebote.

Gráfico mensual de CaixaBank

En cuanto a Inditex, le tenemos rebotando desde la base del amplio movimiento lateral-bajista de los últimos tres años. Y en el corto plazo no descartamos que este trate de rellenar, al menos parcialmente, el hueco bajista semanal de los 26-27 euros. Pero qué duda cabe que el aspecto técnico de Inditex es mil veces mejor que el de CaixaBank o el de cualquiera de nuestros bancos. Muy amable por sus palabras, muchas gracias. Un saludo.

Gráfico semanal de Inditex

Buenas. Mi nombre es Miguel y me gustaría conocer su opinión sobre Grifols y Airbus. Para mí está claro que el inversor es el único responsable de lo que hace y no se le debe pedir a un analista que tenga una bola de cristal. Muchas gracias por lo que considero un trabajo bien hecho. M.A.

Estimado lector, buenas tardes. Grifols es de los pocos títulos de nuestro mercado que a día de hoy se salva. De hecho, a pesar de las caídas de las últimas semanas estas se han recuperado casi en su totalidad, por no hablar del impecable canal alcista por el que se viene desplazando el precio desde 2014. El canal alcista es de manual y ahora la base de este, por definición soporte, queda muy alejado. Digamos que está más cerca de poner rumbo a los máximos históricos (34,31) que de buscar soportes. Sin lugar a dudas estamos ante un claro mantener, sin duda.

Gráfico semanal de Grifols

En cuanto a Airbus, le tenemos en fase de reacción. O mejor dicho debería construir algún tipo de rebote tras el desplome previo. Ya que se está quedando muy atrás en el rebote, aunque es algo que estamos observando en todo lo que tiene que ver con el sector de las aerolíneas. No levantan cabeza y los rebotes son mínimos en comparación con el desplome previo. Ahora bien, si hay que intentarlo en este título es ahora, con un ‘stop loss’ en precios de cierre por debajo del soporte de los 48 euros. Como principal zona de resistencia tenemos el último gran máximo decreciente, en los 75,24 euros. Lo interesante es que en este momento la ecuación rentabilidad-riesgo es óptima en Airbus. Muchas gracias por sus palabras, un saludo.

Gráfico diario de Airbus

Buenos días. ¿Es momento de entrar ya en valores como Telefónica o Repsol, o es más conveniente esperar hasta que pase todo esto? Gracias. JL.R.

Apreciado inversor, buenas tardes. El problema de esperar a que pase todo esto como vd. dice quiere decir que cuando suceda, ojalá que sea pronto, los precios estarán mucho más arriba. No olvide que las bolsas se adelantan a la situación de la economía con varios meses de antelación. Lo cuál no digo que no sea una buena decisión, solo le comento lo que pasará. Dicho esto, no descarto que Telefónica termine rebotando a lo largo de las próximas semanas hasta la importante zona de resistencia de los 5,30-5,35 euros, antes soporte. Este soporte que se perforó en su momento fue decisivo y trajo violentas caídas y ahora podría ser el objetivo para el rebote. Pero poco más le puedo decir porque queda mucha tela que cortar todavía. No tenemos figura de vuelta y esta le llevará mucho tiempo formarse cuando llegue el momento. De manera que las alzas de las últimas sesiones y las que se puedan producir en el futuro no son ni más ni menos que simples rebotes (fases de reacción).

Gráfico semanal de Telefónica

En cuanto a Repsol, el problema es que el rebote desde la zona de mínimos es muy importante. Le invito a que lea aquí el último análisis acerca de nuestra petrolera. La zona desde la que ha rebotado es un soporte clave de largo plazo: los mínimos de 2016, los mínimos de la última crisis del petróleo. Y ahí, con sus bandazos al alza y a la baja, ha conseguido frenar el desplome. La zona de control clave por abajo, por el lado de los soportes, está en los mínimos de 2009 (5,63) y los mínimos de 2016 en los 6,30 euros. Dicho esto, este presenta una importante resistencia en el último gran hueco bajista semanal: los 9,60 euros. Dudo mucho que sea capaz de cerrarlo. De hecho, lo normal es que en torno a esa zona se tome un merecido descanso. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico mensual de Repsol

Buenas José María. Durante este ‘crash’ he comprado acciones de Amazon a 1.798 dólares porque he visto que está aguantando muy bien a pesar de la presión bajista de los mercados. ¿Cree que puede incluso marcar nuevos máximos históricos en cuanto el panorama se apacigüe un poco? Soy un inversor a largo plazo. Tengo importantes pérdidas en muchos valores europeos, pero justo la parte que mejor aguanta es la de las grandes compañías americanas, las llamadas FANG. ¿Qué opina al respecto? Gracias por sus consejos que siempre tengo en cuenta. Saludos desde Vitoria. C.N.

Estimado lector, buenas tardes. Sin duda, todo apunta a que en cuanto se relaje todo un poco Amazon podría perfectamente atacar la importante resistencia que presenta en los máximos históricos ($2.185). Lo cierto es que la tecnología, aunque también ha caído fuerte, lo ha hecho en menor cuantía que el Dow Jones y el S&P 500. Y dentro de la tecnología hay muchos títulos de los grandes que están aguantando bastante bien el tipo: Amazon, Microsoft, Netflix, Apple... etcétera. Los gigantes de la tecnología siguen capeando el fuerte temporal mejor que el conjunto del mercado. Centrándonos en el gigante mundial del comercio electrónico este se está desplazando dentro de un amplio movimiento lateral desde 2018 y en este momento cotiza lejos del primer soporte importante ($1.626) y sobre todo del soporte que presenta en los $1.307. Como resistencias presenta en el hueco bajista semanal de los $2.096 y por encima los máximos históricos. Resumiendo, estamos ante un claro mantener en cartera.

Gráfico semanal de Amazon

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.