A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Xpeng, IAG, Telefónica, Inditex, Ence, Iberdrola, Logista y el bitcoin.

Buenos días. Estoy invertido en Xpeng, una compañía con poca publicidad pero que tiene una gran tecnología y 2 modelos de coches muy atractivos. El P-7 y el G-3. Recientemente han aterrizado en Noruega como entrada a Europa. ¿Podría analizar el valor? Gracias de antemano y un saludo. JM.PG.

Estimado inversor, buenas tardes. Xpeng es un valor interesante por cuanto las últimas caídas se han frenado en las inmediaciones de lo que es un ajuste/retroceso del 61,8% del impulso previo, a las puertas del importante soporte que por definición le confiere el hueco alcista de la sesión del 12 de noviembre en los $33,53. Se puede decir que ha ajustado proporcionalmente las fuertes subidas previa y lo normal es que, con sus correcciones contra tendencia de corto plazo, intente poner rumbo de nuevo a los máximos históricos ($74,49). Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Xpeng

Hola, me gustaría saber vuestra opinión sobre IAG y Telefónica. Gracias. A.TI.

Apreciado lector, buenas tardes. IAG lo analizamos este lunes (léalo aquí) y lo cierto es que tras el reciente desplome se está acercando peligrosamente a soportes importantes: los mínimos de diciembre en los 1,4425 euros. Sería bueno que este aguantara si no queremos empezar a ver fantasmas de nuevo. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los dos euros. Solo por encima de esta resistencia tendremos la confirmación de un nuevo impulso alcista con objetivo de subida en el hueco bajista semanal de marzo (2,62).

Gráfico semanal de IAG

En cuanto a Telefónica, y aunque hay quien dice que siempre tengo el mismo discurso, todo sigue igual. Hemos de entender que en muy pocas ocasiones se producen cambios en los precios que pueden provocar un cambio en la tendencia de fondo. Y mientras tanto el ‘speech’ no puede cambiar mucho si las cosas siguen igual. Telefónica es bajista en términos de medio y de largo plazo sin ningún tipo de duda. Todavía sigue muy lejos del hueco bajista semanal de marzo (4,63), por definición fuerte resistencia, y ya no hablemos de la directriz bajista principal, ahora en los 5,60 euros. Lo que quiere decir que da igual cuánto rebote en el corto plazo porque son simplemente rebotes dentro de una tendencia bajista de fondo. Si esto puede ser el principio de algo más solo el tiempo nos lo dirá. Son bastantes los valores del Ibex que cerraron hace muchos meses los huecos bajistas homólogos y Telefónica tiene que subir más de un 20% para llegar hasta ahí, lo que en sí es una clara señal de debilidad intrínseca del valor. Y seguiré diciendo lo mismo en la medida en que algo no cambie. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Telefónica

Estimado Sr. Rodríguez. ¿Cuál es su opinión, análisis y cómo prevé la evolución de Inditex, Ence e Iberdrola, en 2021? Gracias de antemano por su tiempo y atención. MR.K.

Estimado inversor, buenas tardes. Inditex es un título que a día de hoy no me dice nada. Presenta una potencial zona de soporte en el entorno de los 24 euros y, sobre todo, en los aproximadamente 22 euros. Si tuviera que entrar en él solo me lo plantearía en este momento si este se apoyara en la zona de los 22 euros, que es por donde pasa la recta soporte que une los últimos mínimos crecientes. Por lo demás, las últimas caídas encajan a priori dentro de lo que es un ajuste proporcional de las importantes subidas previas, las que tuvieron origen en los mínimos de octubre hasta los máximos de noviembre.

Gráfico semanal de Inditex

Sobre Ence todo lo contrario. Es un valor interesante por cuanto, correcciones aparte, lo que tenemos delante es un potencial doble suelo mensual. Figura de vuelta que de cumplirse proyectaría al valor a cotas mucho más altas que las actuales. El estocástico mensual sigue girado al alza desde niveles de sobreventa extremos y después de dibujarnos divergencias alcistas. No se puede descartar en absoluta alguna que otra corrección adicional de cierta entidad, pero a priori deberían entenderse como una oportunidad para subirse al tren de las compras.

Gráfico mensual de Ence

En cuanto a Iberdrola, es de los pocos valores realmente alcistas en términos de medio y de largo plazo de nuestro mercado. Es un valor en subida libre a pesar de las caídas de los últimos días. En el muy corto plazo parece dirigirse al soporte que presenta, antes resistencia, en los máximos de noviembre (11,35). Lo mínimos y máximos crecientes se suceden y así no se cae. Iberdrola es de los valores más alcistas de nuestro mercado en la última década. En ocasiones nos despliega un amplio lateral, pero este termina siendo una consolidación de niveles para seguir escalando posiciones y marcar nuevos máximos de todos los tiempos. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Iberdrola

¡Buenas tardes, José María! Le agradecería analizara Logista. Aun estando en el ránking para entrar al Ibex y de repartir la vacuna... cada día lo hace peor. Un saludo. J.O.

Apreciado lector, buenas tardes. Antes que nada, sepa que el hecho de entrar en el Ibex no garantiza nada. Son muchos los ejemplos de compañías que nada más entrar en el Ibex caen con fuerza después. Así que nunca entre en el mercado solo por ese motivo, no tiene sentido. Dicho esto, Logista es un valor que a día de hoy no me dice nada. Está lejos de resistencias y tampoco está cerca de soportes. No hay nada de interés. Si acaso lo único interesante sería el comprobar si la recta soporte que une los últimos mínimos crecientes, y que en este momento pasa por los aprox. 15 euros, consigue provocar un rebote en la cotización y construirnos una pequeña directriz alcista. Pero poco más se puede decir de este título en el momento actual. Un saludo.

Gráfico semanal de Logista

Buenas, José María. Tengo un bitcoin comprado a 11.000 dólares, de cuando vd. comentó en su página que había confirmado un HCH-invertido. ¿Cómo lo sigue viendo? No tengo prisa alguna en vender si las perspectivas siguen siendo buenas. Un saludo y mil gracias por sus recomendaciones. Un saludo desde Alicante. JB.R.

Estimado inversor, buenas tardes. A principios de noviembre apostábamos claramente por un ataque a los 20.000 dólares y mucho más allá. Fue superar los 20.000 y dirigirse a los 42.000 dólares en un par de semanas. Así se las gasta el bitcoin, para lo bueno y para lo malo. La tendencia sigue siendo claramente alcista. Las caídas de los últimos días son una simple fase de ajuste/corrección proporcional de las subidas previas. Acción-fase de reacción. Y tras esta lo normal es que ataque de nuevo los máximos anuales e históricos y se dirija sin mayor problema a los 50.000 dólares como cifra redonda y bastante más arriba en los próximos meses. No hay motivo alguno en este momento para cerrar las posiciones alcistas y mucho menos cuando su precio de compra es el que es. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario del futuro del bitcoin

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.