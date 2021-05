A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Apple, AMD, Telefónica, Tesla, Amazon, Oryzon Genomics, Cellnex y Grifols.

Buenas tardes. Me gustaría que analizara un par de acciones en las que estoy dentro, recorrido y situación: Apple y AMD. Gracias. Saludos desde Tenerife Sur. A.S.

Estimado lector, buenas tardes. Apple es un valor que analizamos en el consultorio de este miércoles, el mismo día que anunció sus resultados. Sigue siendo uno de mis valores favoritos en términos de medio y de largo plazo (como por ejemplo también ASML y LVMH, entre otros). Se trata de valores impecablemente alcistas en el largo plazo. En el corto, todo parece indicar que este puede atacar los máximos históricos (145,09) en cualquier momento. Y por encima se colocaría en subida libre por enésima vez y ya sabemos lo que pasa cuando un valor bate los máximos históricos. En su caso, es un clarísimo mantener en cartera.

Gráfico diario de Apple

En cuanto a AMD, es un título de lo más interesante en este momento dado que el precio ha vuelto a apoyarse en la directriz alcista con precisión máxima. Es un claro mantener/comprar, con un ‘stop loss’ por debajo del soporte de los 74 dólares. La perforación de los 74 dólares activaría una figura correctiva que de alguna manera serviría para drenar/ajustar proporcionalmente parte de las importantes subidas previas. Y en su caso, es otro claro mantener con ‘stop’ en la referencia mencionada. Un saludo.

Gráfico semanal de AMD

Buenas, José María. Compré Telefónica a 4 euros a finales de marzo pensando en el largo plazo. Creo que dos-tres años vista hay poco riesgo de perder. Pero nunca se sabe. ¿Qué resistencias son las más importantes en este momento vd.? Mil gracias por su consultorio. Un saludo desde Navarra. I.E.

Apreciado inversor, buenas tardes. Soy consciente de que el 'speech' sobre este valor viene siendo el mismo desde hace meses y meses. Pero es que el gráfico no ha variado en absoluto con respecto a cómo estaba en enero, o en noviembre, por ejemplo. Pocas veces ocurren cosas importantes que pueden hacer cambiar una tendencia. Revertir una tendencia de fondo es casi imposible. Si miramos el gráfico de Telefónica son muchas las resistencias que el valor presenta por encima: los máximos de marzo en los 4,14 euros, el hueco bajista semanal de marzo de 2020 en los 4,63 euros y la directriz bajista principal en los 5,40 euros. Es decir, el valor tiene que subir un 40% más para llegar a la directriz, que no es poca cosa. Resumiendo, Telefónica puede seguir rebotando, pero aunque lo haga seguirá siendo bajista en términos de medio y de largo plazo. Muchas gracias a usted caballero, un saludo.

Gráfico semanal de Telefónica

Buenas, D. José María. En primer lugar, muchísimas gracias por su análisis que no me pierdo ningún día. Quisiera que me dijeras cómo ve la posibilidad de entrar en Tesla y Amazon ahora, para largo plazo. O como suele decir “llego demasiado tarde”. Muchísimas gracias. Un saludo. A.B.

Estimado lector, buenas tardes. Tesla es un claro mantener en cartera para aquellos que vengan de muy atrás. Al fin y al cabo, es un valor que sigue siendo alcista en términos de largo plazo. Aunque en el corto está desplegando un amplio y errático movimiento lateral. No lo veo claro en el corto plazo, sobre todo porque tenemos el valor en zona de nadie, a medio camino entre el importante soporte de os 539,49 dólares (mínimo del ‘martillo’ de principios de marzo) y la resistencia que tiene en los máximos históricos (900,40 dólares). Si tuviera que plantearme entrar lo intentaría en correcciones y en los niveles de precio más cercanos a la zona de soporte mencionada.

Gráfico diario de Tesla

En cuanto a Amazon, estamos a la espera de comprobar si en velas semanales es capaz de confirmar por encima de la resistencia de los 3.553 dólares (máximos históricos). Este valor se está desplazando lateralmente desde el pasado verano hasta hoy. De manera que una salida al alza del precio debería provocar un importante movimiento alcista en el título. De hecho, cuando los precios deciden romper al alza un amplio lateral, lo normal es que asistamos a importantes subidas. Por abajo el soporte a respetar lo encontramos en la base del lateral: los 2.870 dólares. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Amazon

Buenos días, José María. Me gustaría saber su opinión para entrar a medio plazo en Oryzon Genomics. Muchas gracias. P.P.

Apreciado inversor, buenas tardes. Oryzon Genomics es un valor que no me disgusta, a pesar de que le tenemos dentro de un lateral. Me quiero quedar con lo que parece ser un doble apoyo (throw back) a la antigua directriz bajista, antes resistencia y ahora soporte. O dicho de otra manera, es un valor que me gusta siempre y cuando no perfore el soporte que presenta en los 3,26 euros. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los máximos anuales (4,40) y por encima los máximos históricos en los 5,25 euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Oryzon Genomics

Buenas tardes, D. José María. Quería preguntarle por Cellnex compradas a 45,20 euros y Grifols a 22,25 euros. Gracias de antemano. Un saludo. P.C.

Estimado lector, buenas tardes. Cellnex ha mejorado mucho su aspecto técnico en el último mes. No hace mucho decíamos del mismo que nos gustaba siempre y cuando respetara el soporte que tenía (y tiene) en los 40,60-40,80 euros. Lo respetó y además no hace mucho ha sido capaz de superar la resistencia de los 46 euros, ahora soporte. Digamos que se dan las condiciones para apostar por un movimiento que, con sus correcciones contra tendencia, le lleve de nuevo a la zona de máximos históricos en los 53,50 euros.

Gráfico diario de Cellnex

En cuanto a Grifols, tenemos el valor muy cerca ya de la primera gran resistencia: la recta que une los máximos decrecientes de abril de 2020 y de enero de este año. Esta pasa por la zona de los aprox. 24 euros y podría actuar de resistencia. Por encima tenemos una resistencia de mayor relevancia en los 26,07 euros (máximos anuales). Solo por encima de esta última resistencia comenzaremos a mirar al valor con otros ojos. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de grifols

