Estamos ante un título muy volátil y en zona de nadie en el momento actual. Lleva desplazándose lateralmente desde mediados de diciembre con sus fuertes bandazos al alza y a la baja.

Análisis Técnico CANDLE MARTILLO S1 0.2820 R1 0.45 R2 0.5140 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Qué quieren que les diga pero un servidor no encuentra nada interesante ningún tipo de posicionamiento en los títulos de Berkeley. O al menos no por el momento. Sabemos que es un valor muy volátil y que da muchos bandazos en los dos sentidos. Un título que gusta a muchos pequeños inversores por eso mismo, por la volatilidad de este. Pero no nos engañemos porque el hecho de que sea muy volátil no es sinónimo de ganancias. Más bien todo lo contrario. Técnicamente, lo único interesante dentro del lateral de los últimos meses lo tenemos en los mínimos de la semana pasada. Concretamente, en la vela en forma de 'martillo' del lunes de la semana pasada.

Es decir, tenemos un soporte muy importante en los mínimos de dicha vela (0,2820) y la única estrategia por el lado largo (alcista) en este momento pasaría por abrir largos en correcciones con un 'stop' por debajo de los mínimos de la vela en cuestión. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los 0,45, los 0,49 y los 0,5140 euros.