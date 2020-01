A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Xilinx, Workday, Biosearch, Ezentis, petróleo, bitcoin, Telefónica y Cellnex.

Buenos días, José María. Le agradecería un análisis de Xilinx y Workday. Ambas arrancaron 2019 muy bien pero luego se vinieron abajo. ¿Siguen siendo alcistas a medio/largo plazo? Muchas gracias. M.T.

Apreciado inversor, buenas tardes. Xilinx es un título que no me gusta a día de hoy. Y no me gusta porque desde el pasado mes de abril tenemos máximos y mínimos decrecientes y así no se sube. Y más cuando justo este miércoles el precio ha caído con fuerza dejándonos una resistencia importante en el hueco bajista de los 98,61 dólares. De hecho, en la medida en que este hueco no se cierre, o lo que es lo mismo se anule, el sesgo de ‘trading’ rebotes aparte seguirá siendo bajista. Para poder adivinar un potencial cambio de tendencia necesitamos que el precio salte por encima de la resistencia que presenta en el último máximo decreciente: los 103,75 dólares. Y mientras tanto lo que tenemos son importantes desplazamientos al alza y a la baja, pero siempre dentro de una fase correctiva de grado mayor.

Gráfico diario de Xilinx desde junio de 2018

Sin embargo, el gráfico de Workday me parece mucho más interesante, ya que a pesar de las últimas caídas estamos hablando de un título alcista que se está apoyando dentro de una directriz bastante clara que une todos y cada uno de los mínimos crecientes desde finales de 2017. Además, recientemente ha sido capaz de dejar atrás la resistencia (ahora soporte) de los 180 dólares. Ya tenemos mínimos y máximos crecientes y así no se cae. De hecho, en la medida en que el título respete el soporte que presenta en los mínimos de diciembre (157,60) no tendremos ninguna señal de debilidad en el gráfico y por lo tanto existe la posibilidad de que esté tratando de reestructurarse al alza con objetivo en los máximos históricos: los 226,83 dólares. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Workday desde octubre de 2017

Hola, buenos días. Biosearch está haciendo subidas raras en su cotización, ¿qué indica el análisis técnico? Gracias. R.G.

Estimado lector, buenas tardes. Biosearch es un título de lo más interesante en este momento. Dentro del canal alcista de largo plazo me quedo con el impecable ‘throw back’ a la zona de soporte, antes resistencia, de los 0,89-0,90 euros. Y desde ahí se está reestructurando claramente al alza. De hecho, no descarto que termine buscando con sus lógicas correcciones contra tendencia la zona de resistencia de los aprox. 2,40 euros: por donde pasa en este momento la parte alta del canal alcista. Es un claro mantener en este momento. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Biosearch desde 2002

Hola, buenos días. ¿Cómo ves a Ezentis? A.GA.

Apreciado lector, buenas tardes. A Ezentis la sigo viendo muy débil, muy tocado. De hecho, el rebote de las últimas semanas encaja a las mil maravillas dentro de lo que es un ‘pull back’ de manual al gran ‘cabeza y hombros’ semanal que quedó confirmando tras la perforación del soporte de los 0,44-0,45 eros (ahora importante resistencia). O lo que es lo mismo, la posibilidad de volver a la zona de mínimos históricos es un escenario probable que para nada se puede descartar. Un saludo.

Gráfico semanal de Ezentis desde finales de 2009

Buenas Sr. Rodríguez. ¿Cómo ve el petróleo? Estoy invertido en un ETF sobre el precio del crudo y aunque le gano algo, esperaba mucho más recorrido al alza ante recientes tensiones entre Estados Unidos e Irán. ¿Puede analizarlo, por favor? Gracias y saludos. C.EA.

Estimado inversor, buenas tardes. El petróleo está dando muchos bandazos este mes de enero, tanto al alza como a la baja. Y lo hace dentro de un rango de precios muy claro, con soporte en los 56 dólares y resistencia en los 72 dólares (para el tipo Brent). De hecho, a principios de año estaba atacando (sin éxito) la resistencia de los 72 dólares y ahora le tenemos coqueteando con el soporte de los 56 dólares. Mucho cuidado con la perforación del soporte de los 56 dólares, ya que por debajo lo normal es que busque de manera rápida el soporte que presenta en los mínimos de finales de 2018 en las inmediaciones de los 50 dólares. Puede leer aquí el análisis que hicimos hacer del crudo en nuestra página. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario Futuro Brent Continuo desde julio de 2018

Hola, ¿qué opina del bitcoin para este nuevo año? Mucho se habla de que este año, con el ‘halving’ (reducción a la mitad de la recompensa por la minería y que tiene lugar cada cuatro años), podría arrancar un nuevo gran impulso alcista. ¿Qué le dicen sus gráficos, caballero? Muchas gracias desde Valladolid. P.R.

Apreciado lector, buenas tardes. El bitcoin está mejorando mucho su aspecto técnico, algo de lo que ya hemos hablado en las últimas sesiones/semanas. Lea aquí el análisis sobre la criptodivisa que realizamos este jueves. En realidad, solo hay que mirar el gráfico para darse cuenta de que a principios de año superó al alza el canal bajista (de manual) por el que se ha estado desplazando desde el pasado verano. Y lo cierto es que, correcciones aparte, todo hace pensar que se dirija hacia la resistencia de los 14.000 dólares. Y por encima los 20.000 dólares. En los últimos tiempos este está actuando muy bien como activo refugio ante las incertidumbres mundiales, como el coronavirus de China. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario - Futuro del Bitcoin en el último año

Hola Sr. Rodríguez. Es un placer leer sus análisis por lo claros y sencillos que los hace. Dicho esto, le quería pregunta por Telefónica. Me llama la atención que en muchos medios se hable de 2020 como el año de la recuperación. Claro que, alguna vez tiene que ser. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué le dicen los gráficos? ¿Puede analizar también Cellnex? Gracias por todo, un saludo. S.B.

Estimada inversora, buenas tardes. A pesar del calentón de la cotización este martes lo cierto es que todo sigue igual, nada ha cambiado dentro de la que es la tendencia bajista de fondo. De hecho, en la medida en que no supere la resistencia de los 6,40 euros no tendremos la más mínima señal de fortaleza en Telefónica. Y para poder hablar de un cambio de tendencia necesitamos que el título salte por encima de la importante resistencia que presenta en los máximos de octubre: los 7,05 euros (ajustada la serie de precios a los dividendos repartidos). Y mientras tanto, todo son rebotes (fases de reacción) dentro de una clara fase correctiva. Como soportes tenemos los 5,98 euros y por debajo los mínimos de 2019 en los 5,70 euros. Puede leer aquí el último análisis sobre la operadora realizado recientemente.

Gráfico semanal de Telefónica desde principios de 2015

En cuanto a Cellnex, el título cotiza en subida libre absoluta y por ello no hay mucho más que podamos contar. Si acaso comentar que existe una potencial zona de soporte en el entorno de los 40 euros, coincidiendo con la base del canal alcista por el que se viene desplazando el título desde marzo. Es un claro mantener. Pero el que no esté dentro debería esperar, no tiene sentido subirse al tren de las compras a estas alturas del partido. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Cellnex en el último año

