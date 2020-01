El mes de enero no ha podido ser más volátil para el precio del 'oro negro'. Este acumula una caída cercana al 20% desde los máximos de principios de año.

Análisis Técnico VALORES EN TENDENCIA LATERAL S1 56 S2 50 R1 66 R2 72

El mes de enero está siendo de infarto para los mercados y el crudo no iba a ser menos. Comenzamos el año con fuertes subidas en el petróleo ante la tensión entre Estados Unidos e Irán y en las últimas sesiones es el miedo a una pandemia provocada por el coronavirus de China lo que está afectando directamente a los mercados. Y es que el mercado está descontando que esto afectará sin ningún tipo de dudas a la economía de China. Y ya sabemos que cuando la economía del gigante asiático se ralentiza el resto del mundo paga las consecuencias. Y no hay mayor termómetro para medir el pulso a la economía mundial que el precio el petróleo. Los inversores está descontando que la economía mundial se va a desacelerar ante las circunstancias que están afectando directamente a China. Dicho esto y como se puede apreciar en el gráfico diario del futuro continuo del barril tipo Brent, el crudo ha pasado en pocos días de atacar la importante resistencia de los 72 dólares a poner a prueba el soporte de los 56 dólares. Es clave, crítico diría yo, que este soporte aguante si no queremos asistir a un fuerte correctivo en el crudo y por ende en las petroleras, entre otros sectores.