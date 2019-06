Consultorio de análisis técnico: Santander, Sacyr, Mapfre, Mediaset, Atresmedia y tres subyacentes más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes subyacentes

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Técnicas Reunidas, Oryzon Genomics, Dax 30, Banco Santander, Mediaset España, Atresmedia, Sacyr y Mapfre.

Buenos días, José María. Antes que nada, felicidades por sus análisis en los consultorios. Mi duda es sobre Técnicas Reunidas. ¿Cómo ve la evolución futura del valor? ¿De seguir la tendencia bajista, hasta dónde cree que puede caer? Muchas gracias y saludos desde Álava. A.S.

Estimado lector, buenas tardes. Técnicas Reunidas es un título que parece estar triangulando, o lo que es lo mismo construyendo máximos decrecientes y mínimos crecientes. Luego hasta que este no salga del triángulo no tendremos pista alguna acerca del que puede ser el siguiente gran movimiento en tendencia. Y es que, además, en este momento le tenemos justo en zona de nadie, a medio camino entre la base (soporte) y la parte alta (resistencia) del triángulo. Por lo tanto, insisto, hasta que el precio no salte por uno u otro lado no sabremos por dónde pueden ir los tiros. Muchas gracias a usted caballero, un saludo.

Gráfico semanal de Técnicas Reunidas desde abril de 2014

Buenos días, José María. Me gustaría que analizara Oryzon Genomics. Muchas gracias por sus consejos. D.M.

Apreciado lector, buenas tardes. Las importantes caídas de las últimas semanas en Oryzon Genomics le han llevado al soporte horizontal de los 3,30-3,35 euros, coincidiendo además con un ajuste/retroceso del 50% de toda la subida desde los mínimos de diciembre. Por debajo de este soporte, el siguiente lo encontramos en los tres euros. Dicho esto, y a pesar de la volatilidad de este título, lo cierto es que las correcciones de las últimas semanas encajan dentro de lo normal por cuanto estamos hablando de un subyacente que ha pasado de los dos euros en diciembre hasta los 4,50 euros en mayo. Y ya saben que los excesos más tarde o más temprano se pagan/se drenan. De todas formas, sepa que los movimientos en este título son siempre muy amplios, lo que quiere decir que, con frecuencia, se puede mover con fuerza al alza o a la baja sin que en realidad suceda nada. Gracias a usted. Un saludo.

Grafico diario de Oryzon Genomics en el último año

Buenos días, José María. ¿Cómo ves el Dax y Santander para los próximos meses? ¿Dónde serían factibles unas futuras compras en Santander para largos? Muchas gracias. Saludos. D.CA.

Estimado lector, buenas tardes. Vamos paso a paso, semana a semana y a ver qué nos dicen los precios. Por el momento, la vela desplegada por el Dax 30 este martes desde el soporte de los 12.000 puntos es muy prometedora. Y lo que es porque desde el punto de vista del análisis técnico encaja a la perfección dentro de lo que es un 'throw back' a la parte superior del antiguo canal bajista, antes resistencia y ahora soporte. En principio, se dan las condiciones para atacar (con éxito) la resistencia que presenta en los máximos anuales (12.435) y por encima tendría el camino despejado hasta los aproximadamente 12.750 puntos, que es donde tenemos la siguiente zona de resistencia importante.

Gráfico diario del Dax 30 (contado) desde diciembre

En cuanto a Santander, está débil. Pero como todos los bancos europeos, sin más. Es cierto que BBVA y Santander están aguantando algo mejor en las últimas semanas, pero la debilidad es general, de todo el sector en bloque. Y así seguirá en la medida en que los tipos sigan tan bajos, pero es que además puede incluso bajar más ante la evidente ralentización de las economías europeas. Técnicamente, vamos a ver si el soporte de los 3,89 euros (hueco alcista rellenado en varias ocasiones, que no cerrado) sigue funcionado o no. Porque de cerrar por debajo, no descarto una vuelta al origen del movimiento, en los 3,70 euros. Y como zona de resistencia más inmediata tenemos la zona de los 4,05-4,07 euros. Pero no, a día de hoy no me gusta ningún banco europeo. Estaría al margen. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Banco Santander desde septiembre

Buenos días. Me gustaría saber qué recorrido cree que pueden tener para la segunda mitad del año Mediaset y Atresmedia. Estoy invertido en las dos, con pérdidas del 25 y del 35% respectivamente y estoy esperando algún rebote importante para salirme con cierta dignidad. ¿Qué niveles de soporte/resistencia me sugiere que siga de cerca? Muchas gracias y saludos desde Valladolid. A.N.

Apreciado inversor, buenas tardes. Empezando por Mediaset España le diré que se está desplazando lateralmente desde finales de febrero, dentro de un rango comprendido entre los 6,20 euros como soporte (la base) y los siete euros como resistencia. De lo que se deduce que, en teoría, si queremos que el título experimente un nuevo tramo alcista hemos de pedirle que salte con holgura y en precios de cierre por encima de los siete euros. Mientras tanto, como se puede imaginar, movimiento lateral arriba y abajo sin una dirección clara.

Gráfico diario de Mediaset España en el último año

En cuanto a Atresmedia, es un título claramente bajista en términos de medio y de largo plazo. Pero parece querer reestructurarse al alza desde la base del canal bajista por el que parece estar desplazándose desde 2015. El caso es que aun cuando rebotara en busca de la parte alta del canal bajista, ahora en los aprox. siete euros, seguiría siendo bajista en términos de medio/largo plazo. Pero sí, me quiero quedar con el pequeño canal alcista por el que se está desplazando el precio desde principios de año. Al fin y al cabo, tenemos mínimos y máximos crecientes de corto plazo. Y así no se cae. Por lo tanto, estaríamos hablando de la posibilidad de rebotar con fuerza (fase de reacción) tras las fortísimas caídas de los últimos años. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Atresmedia desde finales de 2013

Buenos días, Primero de todo muchas gracias por su gran trabajo. Le sigo de siempre. Me gustaría saber qué se espera de Sacyr a corto y medio plazo, sobre todo tras las últimas caídas de Repsol y del petróleo. Muchas gracias. Saludos. R.O.

Apreciado lector, buenas tardes. Sacyr está desplegando un lateral tras corregir en torno al 50% de la subida desde los mínimos de diciembre. Esto es, lo mismo que tiene el Ibex y el 80% de los valores que componen nuestro mercado. No olvide nunca que el grueso del mercado se va a mover, siempre, en consonancia con su índice director. Digamos que no Sacyr no me disgustará en la medida en que respete el soporte que presenta en los mínimos de mayo (1,91). De hecho, entiendo que el lateral de las últimas semanas no es más que el ajuste (fase de reacción), proporcional a las alzas previas para, en teoría, atacar de nuevo los máximos anuales (2,31). Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Sacyr desde septiembre

Buenos días, D. José María. ¿Qué le pasa a Mapfre? Estoy dentro desde hace más de dos años a 2,55 euros y la verdad que empiezo a aburrirme de tanta lateralidad. Siempre que parece que va a romper por arriba se viene otra vez abajo. No sé si venderlas y comprar otra cosa que se mueva más. Gracias. I.M.

Estimado inversor, buenas tardes. Pues no sé, pero a mí me gusta Mapfre. Al menos el gráfico actual me genera buenas sensaciones. Desde los mínimos de enero le tenemos desplegando impecables mínimos y máximos crecientes, dentro a su vez de un canal alcista de manual. Es más, en teoría le tenemos en zona de compra, concretamente en la base del canal alcista. Por lo tanto, se puede decir que a día de hoy Mapfre presenta un gráfico de lo más interesante y en la medida en que cotice dentro del canal no tendremos la más mínima señal de debilidad. Como zona de resistencia tenemos los máximos anuales (2,72) y, por encima, la parte alta del canal, ahora en los 2,85 euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Mapfre desde octubre de 2017

