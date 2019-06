Indra: ¿'throw back' al antigua canal bajista?

Las importantes caída de las últimas sesiones llevan al título niveles de soporte importantes

Las caídas de las últimas dos semanas en los títulos de Indra encajan a la perfección dentro de lo que es un 'throw back' a los nuevos niveles de soporte, antes resistencia.

En las últimas cinco sesiones los títulos de Indra se han dejado por el camino un 15% de su valor. Con todo y a la vista del gráfico semanal el título se encuentra en este momento en niveles de soporte importantes. De hecho las caídas, aunque abultadas, encajan dentro de los parámetros normales en el sentido de que puede que simplemente estemos ante un simple 'throw back' en la nueva zona de soporte, antes resistencia. Este nivel, el de los 8,80-8,85 euros, se corresponden además con un ajuste/retroceso del 61,8% de toda la subida desde los mínimos de diciembre.

Por lo tanto, puede decirse que en la medida en que el precio no se vaya mucho más abajo de los niveles de soporte mencionados, entendemos que en teoría se dan las condiciones para intentar, en el peor de los casos, un rebote de corto plazo. De no aguantar, no se puede descartar que reste la totalidad del último gran impulso, lo que le llevaría a los aproximadamente 7,80 euros.