Consultorio de análisis técnico: Telefónica, Gamesa, San José, Euro Stoxx, Uber y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes subyacentes

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Siemens Gamesa, Euro Stoxx 50, Banco Santander, Uber, Grupo San José, Mapfre, Colonial y Telefónica.

Buenos días. Le quiero preguntar por Gamesa. Tras marcar un máximo en 14 euros, lleva bastante tiempo bajando. ¿Qué nivel de precios le parece interesante para entrar de nuevo en la compañía? Muchas gracias y saludos desde Barcelona. J.

Estimado inversor, buenas tardes. Siemens Gamesa es un título que en el momento actual no veo nada claro. Lo que no quita para que este continúa rebotando hasta la zona de los 13-13,20 euros. Y no me gusta porque no tenemos figura de vuelta ni nada que nos invite a pensar que la corrección ha podido tocar a su fin. Los máximos y mínimos decrecientes desde finales de julio siguen ahí, intactos. Y así no se sube. De hecho, si se perforara en los próximos días el soporte de los 11,20 euros no descartamos que se dirija hacia la base del canal, ahora en los aprox. 10 euros. E incluso de volver al origen del movimiento, en los 9,20 euros. Sinceramente, ahora mismo me mantendría al margen. Gracias a usted, un saludo.

Hola, buenos días. Quisiera que analizara el Euro Stoxx 50 y Banco Santander, a corto plazo. Gracias. Un saludo. P.A.

Apreciada lectora, buenas tardes. El índice europeo por antonomasia, el Euro Stoxx 50, cotiza en este momento en plena zona de resistencia. Concretamente, en la directriz bajista que une todos y cada uno de los máximos decrecientes desde 2015. De hecho, en las últimas semanas son varios los intentos por parte del precio de dejarla atrás. Está en ello, lo que no quiere decir que no pueda romperla. Pero si lo hiciera, con holgura y en velas semanales, tendremos una clara y contundente señal de fortaleza en el índice y por ende para el conjunto de las bolsas europeas en términos de medio y de largo plazo.

En cuanto a Santander, le tenemos en este momento atacando con éxito la importante resistencia de los 3,90 euros. Aunque no por ello podemos lanzar las campanas al vuelo, por cuanto existe una resistencia de mayor calado en la zona de los 4,20 euros, que es por donde pasa en este momento la recta directriz bajista que une todos y cada uno de los máximos decrecientes desde principios de 2018. Por lo pronto y a pesar de las importantes subidas de los últimos días/semanas todo sigue formando parte de un simple rebote (fase de reacción) dentro de una impecable fase correctiva de medio plazo. Gracias a usted, un saludo.

Hola Sr. Rodríguez. Muy buenos días, ¿sería tan amable de analizar Uber? Compré justo el día después de su salida a bolsa a 38,10 dólares y como puede comprobar acumulo importantes caídas. ¿Qué me puede decir técnicamente del título? Soportes y resistencias de corto plazo. Gracias y saludos. M.B.

Estimado inversor, buenas tardes. No hay mucho que decir de Uber por el momento, ya que se trata de un título con poco historial bursátil. Necesitamos más gráfico por así decirlo para poder hacer un análisis técnico que de alguna manera goce de una mayor fiabilidad. Dicho esto, y dentro de que es un título bajista (máximos y mínimos decrecientes), lo único interesante es que la semana pasada el precio fue capaz de saltar por encima de la recta resistencia que une los máximos decrecientes de julio, agosto y septiembre. O lo que es lo mismo, por el momento se trata de un simple rebote (fase de reacción) dentro de una impecable fase correctiva. A falta claro está de que tengamos alguna figura de vuelta en el título, cosa que por el momento no tenemos. Como principal soporte en este momento tenemos los mínimos anuales (e históricos) en los 29 dólares y como resistencia más inmediata el último máximo decreciente en los 35,14 dólares. Gracias a usted, un saludo.

Hola, José María. ¿Qué le pasa a Grupo San José? A principios de verano estaba exultante y marcaba máximos históricos y ahora se ha venido abajo con fuerza. ¿Se acabó lo que se daba en este título? Gracias y saludos cordiales. D.B.

Apreciado lector, buenas tardes. Pues sí, el gráfico de Grupo San José se está deteriorando bastante, sobre todo porque a pesar de que la sobreventa semanal es extrema, este no es capaz de rebotar con energía y alejarse los peligrosos niveles actuales. De hecho, desde finales de 2017 hasta la semana pasada el precio se estaba desplazando dentro de un impecable canal alcista, y cabía esperar que la base de este actuara de soporte como ha sucedido en ocasiones anteriores. Por lo que me andaría con mucho cuidado porque, si bien es cierto que tiene un soporte muy interesante en los seis euros (máximos de 2018), la perforación de la base del canal no augura precisamente nada bueno de cara a las próximas semanas/meses. Rebotes aparte, es un título en el que trataría de estar al margen dentro de lo posible. Gracias a usted, un saludo.

Hola Señor Rodríguez, buenos días. Solicito que, por favor, me proporcione sus comentarios, análisis y opiniones acerca del desempeño de: Mapfre, Inmobiliaria Colonial, y Telefónica. Gracias por adelantado. M.K.

Estimado inversor, buenas tardes. Mapfre es un título que presenta movimientos bastante erráticos todo hay que decirlo, pero siempre dentro de un amplio movimiento lateral desde 2017. Con zona de soporte en los 2,20 euros y resistencia en los aprox. 2,90 euros y así, lleva dentro de este rango cerca de tres años. En el muy corto plazo, justo en este momento le tenemos a las puertas de la resistencia de los 2,57-2,58 euros y por encima tenemos la zona de los aprox. 2,63 euros y sobre todo y de mayor relevancia, los máximos anuales en los 2,74 euros. Vamos a ver si es capaz de saltar por encima de la resistencia que presenta en los máximos de septiembre, por aquello de que, al menos, tengamos de nuevo mínimos y máximos crecientes.

Colonial es un claro mantener, pero abrir largos ahora es llegar muy tarde al mercado. Lo que no quiere decir, ni mucho menos, que no pueda subir más. De hecho, desde febrero tenemos impecables mínimos y máximos crecientes y así no se cae. Por no hablar de la impecable recta de aceleración que une todos y cada uno de los sucesivos mínimos crecientes desde mediados de febrero. Son cuatro los puntos de tangencia y por ello podemos hablar de directriz alcista.

Luego, si tenemos que intentarlo al alza en el título, por definición, tiene que ser en los niveles de precio más cercanos posibles a la directriz alcista mencionada, ahora en los aprox. 10,60-10,65 euros. Pero aquellos que vengan posicionados desde más atrás, han de estar tranquilos. A día de hoy estamos ante un claro mantener.

Por último, en cuanto a Telefónica, le tenemos a las puertas de la importante resistencia que une todos y cada uno de los sucesivos máximos decrecientes desde 2015. Con cuatro e impecables puntos de tangencia. Esta directriz bajista pasa en el momento actual por los aprox. 7,20-7,25 euros. Pero lo cierto es que no basta con saltar por encima de la directriz, sino que además ha de dejar atrás la importante resistencia que le confiere el último máximo decreciente (7,50). Solo desde ese momento comenzaríamos a mirar al título con otros ojos. Muchas gracias a usted, un saludo.

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.