A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Covestro, Applied Material, Corning, Logista, Repsol, petróleo, Santander y Telefónica.

Buenos días, José María y agradecido por su siempre buen análisis e información. ¿Podría analizar Covestro? Muchas gracias. V.R.

Estimado inversor, buenas tardes. Digamos que Covestro no es un valor que me apasione, pero desde los mínimos de marzo de 2020 es impecablemente alcista como se deduce de la impecable sucesión de mínimos y máximos crecientes. En el corto plazo tiene un soporte muy claro en la recta que une los sucesivos mínimos crecientes desde finales de marzo y en la que se ha apoyado en tres ocasiones. Digamos que en la medida en que esta recta soporte aguante no hay motivo alguno para preocuparse. Y por arriba tenemos la resistencia de los 59,56 euros (máximos de mayo) y los máximos anuales en los 63,24 euros. Resumiendo, es un claro mantener en cartera en este momento. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Covestro

Buenas tardes, D. José Maria. Antes de nada, felicitarle por esta excelente sección. Mi pregunta es sobre dos valores USA: Applied Materials y Corning. Le pediría si me puede dar su opinión sobre ellos, con nivel de entrada, ‘stop loss’ y objetivos. Muchas gracias y un cordial saludo. A.GC.

Apreciado lector, buenas tardes. Corning es un valor muy interesante que se está desplazando dentro de un canal alcista de manual, desde el pasado verano. La base del canal, por definición soporte, pasa en este momento por la zona de los aprox. 40 dólares. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los máximos anuales en los 46,82 dólares y la parte alta del canal, ahora en los 49 euros. En la medida en que el valor siga dentro del canal y por lo tanto construyendo mínimos y máximos crecientes no hay nada de lo que preocuparse.

Gráfico diario de Corning

En cuanto a Applied Materials, lo primero que hemos de saber es que todo el sector de los fabricantes de chips y semiconductores está en máximos de todos los tiempos o cerca de los mismos. Y este valor no iba a ser menos. Es claramente alcista, está en subida libre y además acaba de superar resistencia de corto plazo. Vamos, todo sugiere un ataque a la zona de máximos anuales e históricos en los 146 dólares y por encima le tendremos de nuevo en subida libre absoluta. Los dos valores son sin ningún tipo de dudas un claro mantener en cartera en este momento.

Gráfico diario de Applies Materials

Buenos días. Le escribo para ver si José María Rodríguez, podría hacer referencia a Logista en el consultorio de análisis técnico. ¿Bajará un poco más o es hora de entrar? Saludos. A.TT.

Estimado inversor, buenas tardes. Logista es un valor muy fuerte a día de hoy y justo en este momento está atacando la importante zona de resistencia de los 18,70 euros: los máximos de finales de 2019. No sé si corregirá o no, nadie lo sabe. Lo que sé es que si supera la resistencia actual ya no hay nada realmente importante hasta la zona de máximos históricos (19,73). Lo cierto es que en la medida en que no tengamos un cierre semanal por debajo del mínimo semanal previo no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de la actual estructura alcista de los precios. Es un claro mantener. Un saludo.

Gráfico semanal de Logista

Buenas, José María. Tengo acciones de Repsol compradas a principios de año a 8,30 euros. No soy inversor de corto plazo. Al contrario, mi idea es mantenerlas 2-3 años y cobrar mientras tanto los dividendos. ¿Cree que puede volver a máximos históricos? ¿Y el precio del petróleo cómo lo ve, si no es mucho abusar? Un saludo desde San Sebastián. Muy agradecido. A.G.

Apreciado lector, buenas tardes. Repsol es un valor que me gusta, si bien es cierto que no hay manera de que pueda con el muro de los 11 euros a día de hoy. Es un claro mantener en cartera y lo único que haría plantearme la idea de vender o deshacer posiciones (parcialmente) sería el hecho de perforar el soporte que presenta en los mínimos de abril en los 9,85 euros. Por debajo de este soporte podría aligerar cartera y recoger beneficios parcialmente. Pero mientras este soporte no se perfore quiero creer que es cuestión de tiempo que bata con claridad la zona de control de los 11 euros.

Gráfico semanal de Repsol

En cuanto al precio del petróleo seguimos a la espera de ver si podrá o no con la importante resistencia de los 72 dólares para el barril tipo Brent. Solo por encima de esta resistencia tendremos una importante señal de compra en el ‘oro negro’. Por abajo, por el lado de los soportes, tenemos los 64,57 dólares y los mínimos de marzo en los 60,27 dólares. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal - Futuro Brent Continuo

Hola, buenos días. ¿Cómo ve entrar ahora en Telefónica y Santander con vistas a finales de año? Un saludo desde Almería. Gracias por todo. I.RH.

Estimada inversora, buenas tardes. No me malinterprete, pero ni un servidor ni nadie sabe qué hará el mercado de aquí a finales de año. Lo importante es determinar en qué momento de mercado estamos, cuál es la tendencia de cada índice/subyacente y dentro de este juego tratar de determinar zonas de control por arriba y por abajo en base a posibles estrategias de mercado. Pero saber qué hará un valor en un periodo determinado es otra cosa.

Dicho esto y empezando por Telefónica, le invito a que lea aquí el análisis que este martes realizamos sobre la operadora. A día de hoy se trata de un valor en fase de rebote, pero dentro de una impecable tendencia bajista de fondo, o primaria. Es cierto que hasta la directriz bajista tiene un recorrido adicional de casi el 30%. Lo que nos da una idea de la debilidad de medio y largo plazo en la que sigue inmersa. Lo que en absoluto es incompatible con el hecho de que pueda seguir rebotando en las próximas semanas/meses.

Gráfico semanal de Telefónica

En cuanto a Santander, es otro valor desde que el precio fue capaz de confirmar por encima de la directriz bajista. Desde entonces sigue escalando posiciones semana tras semana y sin hacer nada de ruido. De hecho, lo normal es que trate de poner a prueba la zona de resistencia que tiene en el hueco bajista de finales de febrero de 2020 en los 3,59 euros. Y por encima los niveles prepandemia en los 3,7660 euros. Aquí si que podemos decir que los títulos de la entidad cántabra presentan una importante zona de resistencia. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Banco Santander

