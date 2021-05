Aunque de forma muy tímida el Ibex sigue escalando posiciones y marcando máximos anuales sesión tras sesión. Nuestro gran objetivo de subida está 400 puntos por encima de los niveles actuales.

Análisis Técnico CANAL BAJISTA S1 9000 S2 8800 R1 9600 R2 9885 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Sin hacer apenas ruido el Ibex sigue escalando posiciones y cada vez le tenemos más cerca de nuestro gran objetivo en los 9.600 puntos. Referencia de la que venimos hablando desde hace muchos meses y que no es otro nivel que la parte alta (resistencia) del canal bajista de largo plazo por el que se viene desplazando el Ibex (el que no descuenta dividendos, el que todos conocemos). La parte alta del canal tiene tres impecables puntos de tangencia y por lo tanto también podemos hablar de una directriz bajista en toda regla. No queremos decir con ello que no pueda superarla más adelante. Pero sí que ahí tenemos una zona de resistencia muy fuerte que no será nada fácil de dejar atrás. De hecho, revertir una tendencia de fondo es una tarea casi imposible y esta a día de hoy sigue siendo bajista en nuestro selectivo. O al menos en los 9.600 puntos nunca está de más reducir riesgo, aligerar cartera a la espera de comprobar si puede o no con este gran muro.