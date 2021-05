A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza AMD, Amazon, Ercros, PharmaMar, Netflix, Repsol, Naturgy y Siemens Gamesa.

Buenos días, Sr. Rodríguez. Me gustaría preguntarle por dos valores: AMD y Amazon. Me gustaría saber su opinión. Muchas gracias. JL.Z.

Estimado lector, buenas tardes. En el corto plazo y tras las recientes caídas del Nasdaq el sector de la tecnología y, concretamente, los fabricantes de chips/semiconductores, están viendo caer las acciones con cierta fuerza. También hay que mirar las cosas con perspectiva y ser conscientes de lo bien que lo han hecho y lo siguen haciendo desde hace más de una década. Dicho esto, la tendencia de fondo de AMD es claramente alcista en el medio-largo plazo. Aunque en el corto plazo esta se puede complicar un poco. Vamos a ver qué sucede en velas semanales con el soporte que presenta en los 74 dólares. En este nivel de precio el valor se ha apoyado en varias ocasiones y la perforación de este daría forma a un ‘cabeza y hombros’ que le podría terminar llevando hacia la zona de los 55 dólares, como mínimo.

Gráfico semanal de AMD

En cuanto a Amazon me llama la atención lo impecable del giro a la baja, tras publicar resultados, desde la zona de resistencia de los 3.550 dólares: los máximos históricos y parte superior del lateral por el que se viene desplazando el precio desde el pasado verano. No podemos descartar que este busque en el corto plazo el soporte que tiene en la base del amplio lateral, la zona de los aproximadamente 2.880-2.900 dólares. Ahí vuelve a ser compra. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Amazon

Me gustaría saber cómo ve a Ercros y a PharmaMar. Que tenga un buen día. Gracias. JF.C.

Apreciado lector, buenas tardes. Ercros lo hemos analizado en varias ocasiones en los últimos consultorios. No es un valor que me apasione, pero al menos hay que reconocer que ha sido capaz de cerrar/anular el hueco bajista semanal de mayo de 2019 en los 2,86 euros. Cerrarlo es una importante señal de fortaleza que no podemos obviar. Y ahora parece haber puesto rumbo a la resistencia de los 3,60-3,75 euros y por encima tenemos los máximos de 2028 en los 5,27 euros. Parece que ha desperado del amplio lateral de los últimos dos años y medio.

Gráfico semanal de Ercros

En cuanto a PharmaMar he de reconocer que esperaba mucho más del valor. Hemos hablado en numerosas ocasiones de lo interesante de la ecuación rentabilidad-riesgo en el soporte que presentaba en el hueco alcista de finales de enero. Decíamos que ahí la ecuación era ideal para abrir largos, pero con ‘stop loss’ en el propio hueco. El hueco se cerró, o lo que es lo mismo anuló, y por lo tanto nos sacó del valor. Todo sugiere que, en este momento, rebotes aparte, el valor puede haber puesto rumbo al importante soporte que presenta en los mínimos de diciembre (66,26). O al menos desde ahí debería tratar de rebotar. Muchas gracias caballero e igualmente.

Gráfico diario de PharmaMar

Muy buenas, José María. Lo primero darle las gracias por su sección y todos los análisis. Mi pregunta es sobre Netflix. ¿Cómo ve entrar en la compañía a estos niveles tras las últimas caídas? Muchas gracias. Un saludo desde Albacete. JA.P.

Apreciado inversor, buenas tardes. El gráfico de Netflix es un calco del de Amazon que hemos analizado al principio del consultorio. Digamos que si hay que lanzarse a la piscina lo ideal es tratar de hacerlo en los niveles de precio más cercanos posibles a la zona de soporte que presenta en la base del lateral: los aprox. 460-467 dólares. Y siempre y cuando el precio no pulverice con claridad y en precios de cierre la base del movimiento lateral. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Netflix

Hola, Sr. Rodríguez. Tengo acciones de Repsol y de Naturgy compradas a principios de año. A 8,80 euros y a 19,10 euros. No tengo prisa alguna en vender, pero me gustaría conocer su opinión sobre la posible evolución hasta finales de año. Mil gracias. Saludos.

Estimado lector, buenas tardes. Repsol lo analizamos este martes (puede leerlo aquí). Es un valor que me gusta y me genera buenas sensaciones. Vamos a ver si el petróleo es capaz de saltar por encima de los 72 dólares/barril, en cuyo caso es fácil que nuestra petrolera termine pulverizando la resistencia de los 11 euros y se dirija hacia la zona de los 12 euros, que es donde tenemos la siguiente zona de control. Pero qué duda cabe que, correcciones puntuales aparte, las sensaciones son buenas.

Gráfico diario de Repsol

En cuanto a Naturgy, parece decidido a atacar la importante resistencia que presenta en los máximos de 2020 y de 2021: los 22-22,10 euros. En teoría por encima de dicha resistencia, con holgura y en precios de cierre, cabe apostar por un desenlace al alza con objetivo en los máximos históricos (23,73). A día de hoy los dos valores por los que vd. me pregunta presentan un ‘momentum’ de mercado de lo más interesante. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Naturgy

Buenos días, D. José María. Le agradecería que me dijera si cree que todavía merece la pena entrar en Siemens Gamesa o las últimas caídas han dado al traste con la tendencia alcista que llevaba. ¿Desde qué soporte se puede intentar? Saludos desde Paterna.

Apreciado inversor, buenas tardes. El sector de las renovables está cayendo con fuerza desde principios de año, todas las compañías sin excepción. En el más corto plazo parece que podemos estar ante un ‘abc’ correctivo en Siemens Gamesa que de alguna manera drene/ajuste proporcionalmente las importantes subidas previas. A priori existe una potencial zona de soporte en la base del canal bajista de corto plazo al que parece estar dando forma, ahora en el entorno de los 23,75 euros. En ese nivel de precios parece interesante intentarlo. Un saludo.

Gráfico diario de Siemens Gamesa

