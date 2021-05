El 14 de mayo de 2020 el EURO STOXX Banks, el índice bancario europeo, marcó un nuevo mínimo de todos los tiempos en los 48,15 puntos. Lo que quiere decir que prácticamente ha duplicado su precio en un año.

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA S1 91.36 S2 83.90 R1 103 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Semanas/meses atrás hemos hablado en varias ocasiones de lo ordenado de los movimientos del índice bancario europeo, del EURO STOXX Banks. No nos lo ha puesto nada fácil porque no hay nada sencillo en los mercados. Pero al menos, técnicamente hablando, los movimientos han sido por lo general bastante ordenados, que no es poca cosa.

