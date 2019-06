Consultorio de análisis técnico: ArcelorMittal, Sacyr, Técnicas, Meliá, Quabit y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes valores

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Quabit, Azkoyen, Sacyr, Técnicas Reunidas, Qualcomm, ArcelorMittal, Meliá Hotels y Prosegur.

Estimado José María. Mucho agradecería sus análisis técnicos sobre Quabit, Azcoyen y Sacyr en los que todavía me encuentro posicionado considerablemente para mis proporciones de ahorro. Gracias anticipadas y un cordial saludo. L.OD.

Estimado inversor, buenas tardes. Comenzando por el primero, Quabit, decirle lo que seguramente ya sabrá de sobra: es bajista, muy bajista. Tanto que no hace muchas semanas marcó nuevos mínimos de todos los tiempos, en los 1,098 euros. De hecho, lo único a lo que agarrarse en este momento es la posibilidad de que intente construir un suelo de mercado en torno a los niveles actuales, pues al fin y al cabo los niveles actuales son soporte: se trata de los mínimos de 2016 y de los de este año. Perforarlos con claridad sería una clara de debilidad, ya que se colocaría de nuevo en caída libre absoluta, o lo que es lo mismo sin soporte alguno.

Gráfico semanal de Quabit desde finales de 2015

En cuanto a Azkoyen, este presenta un mejor aspecto en las últimas semanas por cuanto ha dejado atrás la directriz bajista y lo más importante, desde los mínimos de diciembre tenemos impecables mínimos y máximos crecientes, encajados a su vez dentro de un canal alcista. En teoría, el camino hacia la resistencia de los 9,18 euros (máximos de 2018) no debería ser demasiado complicado.

Gráfico semanal de Azkoyen desde abril de 2017

Por último, en cuanto a Sacyr, este presenta una pequeña figura de vuelta que, en principios, debería lanzarle de nuevo hacia los máximos anuales: los 2,37 euros. Muy importante que en todo momento respete el soporte que presenta en los 1,96 euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Sacyr desde octubre de 2018

Buenos días, José María. Mi pregunta es sobre Técnicas Reunidas, ¿cree que pueda remontar en las próximas semanas? J.GM.

Apreciado lector, buenas tardes. Técnicas Reunidas es a día de hoy un título poco interesante a pesar de las importantes caídas de las últimas sesiones. Digamos que le tenemos en zona de nadie, a medio camino entre la parte superior e inferior de un triángulo (máximos decrecientes y mínimos crecientes). O dicho con otras palabras, para tener la confirmación de que algo puede estar cambiando en el título (para bien) este debe saltar por encima de la importante resistencia que presenta en el último máximo decreciente: los 27,24 euros. Por cierto, este jueves se dio a conocer que en la próxima reunión del Comité Asesor del Ibex (CAT) este título abandonará el Ibex y entrará MásMóvil. Un saludo.

Gráfico semanal de Técnicas Reunidas desde verano de 2016

Hola Sr. Rodríguez ¿Qué hacemos con Qualcomm? ¿Vender, mantener, esperar a que caiga más y comprar más? ¿Entraría ahora para una inversión a largo plazo o esperaría? Gracias, un saludo. L.ME.

Estimada inversora, buenas tardes. Qualcomm es un título que en el muy corto plazo no me disgusta, sobre todo porque la caída se ha frenado, al centavo, en el nivel de ajuste/retroceso del 61,8% de Fibonacci. Por lo que, en teoría, siempre que respete el soporte de los 65 dólares se puede mantener/añadir en cartera. El peligro, en teoría, vendría con la perforación del soporte que presenta en los mínimos de mayo. Y como resistencias tiene los huecos bajistas dejados a lo largo de la caída: los 80,50 dólares y, sobre todo, los 77,75 dólares. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Qualcomm desde diciembre

Buenos días, José María. Soy un nuevo inversor de renta variable y aprendo mucho a través de sus análisis, así que en primer lugar felicitarle y darle las gracias por este espacio. Dicho esto, estoy pensando en tomar nuevas posiciones dado su teórico potencial alcista en ArcelorMittal y Meliá Hotels. ¿Cual considera que puede hacerlo mejor en el largo plazo? ¿Qué precios de entrada serían adecuados? Muchas gracias y un saludo. D.RS.

Apreciado lector, buenas tardes. ArcelorMittal es un título complejo, demasiado volátil. A día de hoy le tenemos en fase de reacción, en fase de rebote tras un desplome del 40% en poco más de un mes. Le invito a que lea aquí el análisis que este miércoles realizamos sobre la compañía. Sigo pensando que tiene recorrido hacia la zona de los 16,50-17 euros. Pero, insisto, es un valor a día de hoy bajista y por lo tanto me mantendría al margen. Pues cuando estamos jugando a coger rebotes nos podemos “pillar los dedos” y hacerlo con este título puede ser peligroso.

Gráfico semanal de ArcerlorMittal desde finales de 2015

En cuanto a Meliá Hotels, tenemos un soporte muy claro (en cierres) en los ocho euros. El título sigue siendo bajista, no tenemos figura de vuelta alguna. Y lo único a lo que agarrarse es a ese soporte, el de los ocho euros. La perforación de este le llevaría al siguiente, el de los siete euros. Por arriba, por el lado de las resistencias, la más inmediata la encontramos en los 8,90 euros (último máximo decreciente). Muy amable por sus palabras, muchas gracias a usted.

Gráfico semanal de Meliá Hotels desde enero de 2016

Buenos días, José María. Me gustaría que me analizara Prosegur, que la tengo en radar. No las tengo en cartera, pero es un valor que tiempo atrás recomendaban por su buenos fundamentales muchos analistas. ¿Caso de entrar, cuál puede ser un buen precio y dónde colocaría el ‘stop’ de pérdidas? Muchas gracias. A.G.

Estimado inversor, buenas tardes. Pues me mantendría al margen con Prosegur, sobre todo porque ha perforado a la baja un canal alcista de cerca de ocho años. Y el rebote de los últimos días encajaría a la perfección dentro de lo que es un ‘pull back’ a los anteriores niveles de soporte, antes resistencia. Aun cuando es cierto que el rebote le puede llevar a cotas más altas, no es un título con el que dormiría a pierna suelta, pues al fin al cabo tenemos máximos y mínimos decrecientes, que no es otra cosa que la definición más sencilla de lo que es una tendencia bajista. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Prosegur desde 2010

