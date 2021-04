A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza PharmaMar, Oryzon Genomics, Cellnex, Audax Renovables, Deoleo, Soltec, Repsol y Ercros.

Hola, buenos días. Gracias lo primero por sus, a la vez técnicos y de fácil compresión, análisis. Mi cartera se compone de PharmaMar, Oryzon y Cellnex. ¿Sería tan amable de un análisis de las mismas? Valoro, enormemente, su aportación al inversor minorista, gracias. ETN.

Estimado inversor, buenas tardes. PharmaMar es un valor alcista a pesar del amplio y errático movimiento lateral por el que se viene desplazando el precio desde hace prácticamente un año. Ahora bien, las caídas de las últimas semanas le acercan a niveles de soporte de lo más interesante: el hueco alcista de los 87,74 euros de la sesión del 26 de enero. Es aquí donde la ecuación rentabilidad-riesgo se hace óptima por el lado largo para ‘trading’ en el corto plazo. Con ‘stop loss’ en el propio hueco, lógicamente. Resumiendo, no hay ninguna señal de debilidad dentro del lateral de los últimos meses que nos pueda llevar a apostar por un potencial escenario correctivo importante. Por el momento todo encaja dentro de lo que es un lateral dentro de un impulso alcista previo muy importante.

Gráfico diario de PharmaMar

En cuanto a Oryzon Genomics vengo comentando del valor lo mismo desde hace meses. Es un título que no me disgusta en este momento por cuanto entiendo que las últimas caídas encajan a la perfección dentro de lo que sería un apoyo en forma de ‘throw back’ a la antigua directriz bajista. Antes resistencia y ahora soporte. Digamos que en la medida en que se respeten los mínimos de la semana pasada seguiré barajando como escenario más probable una vuelta a los máximos históricos en los 5,25 euros de cara a los próximos meses y, lógicamente, con sus correcciones contra tendencia.

Gráfico semanal de Oryzon Genomics

Por último, en cuanto a Cellnex, las últimas caídas encajan a la perfección dentro de lo que puede ser un apoyo a la clavicular (antes resistencia y ahora soporte) del ‘cabeza y hombros’ invertido que se ha confirmado recientemente y que, si se cumple, apunta hacia la zona de los aprox. 51 euros como objetivo de subida mínimo teórico. Muy amable por sus palabras, muchas gracias.

Gráfico diario de Cellnex

Hola, José María. Muchas gracias por su atención y mi consulta es, ¿cómo ve Audax Renovables compradas a 2,19 euros? Quisiera saber soportes y resistencias. ¿Y cómo ve a Deoleo? Las tengo compradas a 0,31 euros. A.G.

Apreciado lector, buenas tardes. Sigo viendo a Audax Renovables encajado dentro de un amplio lateral que poco a poco se está estrechando. Con un soporte muy claro, pero muy alejado de los niveles actuales, en la zona de los 1,20 euros. Y como resistencia la directriz bajista que une todos y cada uno de los máximos decrecientes desde principios de 2018. Recta resistencia (directriz bajista) que en el momento actual pasa por los aproximadamente 2,50 euros. Y mientras no rompa con claridad por encima no tendremos nada nuevo.

Gráfico semanal de Audax Renovables

En cuanto a Deoleo, la señal de compra la dio hace ya muchas semanas. Cuando el precio saltó por encima del lateral y dejó atrás la resistencia de los 0,33 euros, ahora importante soporte. Todo parece indicar que atacará en breve la importante resistencia que tiene en la zona de los 0,50-0,51 euros: los máximos de diciembre de 2011 y de 2013 y 2014. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Deoleo

Hola, buenas. Me gustaría conocer el aspecto técnico de Soltec para una posible entrada y de Repsol para recoger beneficios y salir. Muchas gracias por su labor didáctica y gracias por este servicio. Reciba un saludo. J.SA.

Estimado inversor, buenas tardes. No veo claro el gráfico de Soltec en los niveles actuales de precio. Es cierto que al menos la cotización ha sido capaz de saltar por encima del canal bajista de corto plazo. Pero no por ello podemos hablar de un cambio de tendencia al alza en términos de medio plazo. La sobrecompra diaria es muy elevada y por lo tanto puede que simplemente estemos ante un rebote proporcional a la violenta caída previa que llevó al valor desde la zona de los 15 euros hasta los 7,70 euros en menos de dos meses. Es un valor muy volátil en el que ahora mismo no me sentiría cómodo si tuviera que añadirlo a mi cartera.

Gráfico diario de Soltec

En cuanto al gráfico de Repsol este es mucho más claro. Se ha frenado en seco en la importante resistencia (antes soporte) de los aproximadamente 11 euros. O lo que es lo mismo, en la medida en que el valor no rompa y confirme por encima de los 18 euros no podemos descartar que la actual fase correctiva le pueda llevar a cotas más bajas. El soporte más importante en este momento lo tenemos en la zona de los 9,20 euros (los máximos de junio de 2020). Y por encima de los 11 euros la siguiente zona de control la tenemos en el entorno de los 13,25 euros. Muchas gracias por sus palabras, es vd. muy amable.

Gráfico mensual de Repsol

Buenos días, José María, agradecerle esta sección tan útil como necesaria para conocer cada día más el mercado. Llevo siguiendo estas semanas a Ercros y me gustaría conocer su opinión al respecto. Muchas gracias de nuevo. R.V.

Apreciado lector, buenas tardes. Ercros es un valor sin tendencia. A día de hoy no me dice nada, no me parece nada interesante. Ahora bien, de cerrar el hueco bajista semanal de mediados de mayo (2,86) tendremos una importante señal de fortaleza en valor. Por encima del hueco bajista semanal señalado las siguientes zonas de resistencia se encuentran en los aprox. 3,60-3,65 euros y por encima los máximos de 2018 en los 5,27 euros. Pero, insisto, en este momento el gráfico no me dice nada. Muchas gracias por sus palabras, es vd. muy amable.

Gráfico semanal de Ercros

