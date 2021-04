Es cierto que tenemos divergencias bajistas entre el precio y el oscilador de momento estocástico, pero todo apunta a que el valor puede seguir escalando posiciones hasta la importante resistencia que tiene en los máximos de 2020 (2,83).

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA S1 2.40 R1 2.70 R2 2.83 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Como no puede ser de otra manera el gráfico de los títulos de CaixaBank me recuerdan mucho al que presenta el sectorial bancario europeo, el EURO STOXX Banks. Lo único que no termina de gustarme en términos de corto plazo son las claras divergencias bajistas que se observan entre la serie de precios y el oscilador de momento estocástico. Este tipo de divergencias al final suele provocar correcciones. Pero lo que está claro del gráfico que tenemos delante es que el objetivo para el 'rally' actual lo tenemos en los máximos de 2020: el origen de la última gran caída en los 2,83 euros. Lo normal es que ahí el precio se tome un merecido descanso, una pausa. Por abajo, por el lado de los soporte, tenemos el rango de precios de los 2,40-2,45 euros.