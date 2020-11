A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Vestas Wind, PharmaMar, Alnylam Pharmaceuticals, Ansys, Iberdrola, Acerinox, CaixaBank e Inditex.

Buenos días, José María. Sigo mucho tus análisis. Son muy acertados y se agradece. Me gustaría que analizases los dos siguientes títulos: Vestas Wind y PharmaMar. Principalmente, ¿qué soportes debemos tener en cuenta? Muchas gracias. V.MP.

Estimado lector, buenas tardes. Vestas Wind es un claro mantener en cartera. Otra cosa es que queramos entrar largo en el momento actual, ya que estaríamos llegando muy tarde. Esto no quiere decir que no pueda seguir subiendo más, en absoluto. Es solo que ya dio señal de compra hace mucho tiempo, la última en el mes de julio cuando superó la resistencia que tenía en los máximos históricos, ahora importante soporte, en las aproximadamente 700 coronas danesas (DKK). Ahí es donde tenemos la primera zona de soporte de verdad.

En cuanto a PharmaMar tenemos al título a las puertas de la importante resistencia que presenta en el hueco bajista de los 134,20 euros. De cerrar este hueco el siguiente objetivo está en los máximos anuales (148). Estamos ante un claro mantener en cartera y más cuando en las últimas semanas hemos dicho del título que presentaba una óptima ecuación rentabilidad-riesgo por el lado largo o alcista en los niveles de precio más cercanos posibles al hueco alcista de la sesión del 16 de junio en los 76,20 euros. Este ‘gap’ se rellenó casi en su totalidad y desde entonces no ha parado de subir. Muy amable por sus palabras, muchas gracias.

Buenos días, D. José María, gracias por este espacio que nos sirve de gran ayuda a todos cuantos le seguimos. Mi pregunta es sobre Alnylam Pharmaceuticals. Estoy posicionado en el valor desde 2017 y sin prisas por vender. Le agradecería de todos modos un análisis del valor en el medio-largo plazo. Un saludo. P.B.

Apreciado inversor, buenas tardes. Alnylam Pharmaceuticals es un título que ha marcado máximos históricos este año, luego bajista no es. Ahora bien, en el corto plazo se observa un importante soporte en los 120 dólares. En este nivel de precio el precio ha rebotado en tres ocasiones desde principios de verano. Lo que quiere decir que la pérdida de este sería una preocupante señal de debilidad de corto plazo. O lo que es lo mismo, en la medida en que no se perfore no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de la actual estructura de los precios. El soporte es muy claro. Gracias a usted, un saludo.

Hola, buenos días. Le agradecería, si pudiera, analizar la empresa del Nasdaq, Ansys. Muchas gracias. J.BR.

Estimado lector, buenas tardes. Ansys es un valor claramente alcista en términos de medio y de largo plazo. Es un claro mantener por lo tanto. Lo único que observamos dentro de esta impecable tendencia alcista es un soporte en la zona de los 298-300 dólares: los mínimos de septiembre y de octubre. O lo que es lo mismo, en la medida en que el título respete este soporte no tendremos nada de lo que preocuparnos y, por lo tanto, no descartaremos un nuevo movimiento en busca de los máximos anuales e históricos en los 357,93 dólares.

Buenos días, D. José María, ¿a qué precio se podría entra en Iberdrola y Acerinox? Muchas gracias por su ayuda. B.

Apreciado inversor, buenas tardes. Iberdrola está atacando en este momento la parte alta del movimiento lateral-bajista de los últimos meses. Lo ideal hubiera sido hacerlo cerca de la zona de los diez euros que es donde se encontraba el nivel de soporte más importante de corto plazo. Todo apunta a que puede superar en breve la resistencia que tiene en los máximos de octubre (11,31) y si la supera en cierres no descartamos que supere también los máximos históricos en los 11,51 euros. Colocándose desde ese momento en subida libre absoluta, con las implicaciones alcistas que ello suele tener para los precios. Este título parece que puede marcara nuevos máximos de todos los tiempos en cualquier momento.

En cuanto a Acerinox le tenemos encajado dentro de un impecable canal bajista desde 2015 y en lo que al corto pazo se refiere parece que ha puesto paso firme hacia la resistencia que le confiere el hueco bajista semanal de los 8,004 euros. Hueco que se rellenó meses atrás pero que no se cerró, o lo que es lo mismo anuló. Cerrarlo sería sin lugar a dudas una señal de fortaleza a tener en cuenta. Antesala de lo que puede ser un movimiento en busca de la parte alta del canal bajista, ahora en los 10,90 euros. Con el permiso claro está de la resistencia que tiene en los máximos de enero en los 10,23 euros. Gracias a usted, un saludo.

Buenas, José María. Tengo compradas acciones de CaixaBank a 2,20 euros y de Inditex a 32 euros desde hace varios años. Tengo muchas dudas y no sé si desprenderme de Inditex, que no acaba de cumplir expectativas. Le agradecería su opinión de ambos valores. Muchas gracias y saludos. J.G.

Estimado lector, buenas tardes. CaixaBank está atacando en este momento la zona de resistencia, antes soporte, de los 1,77-1,78 euros. Vamos a ver si es capaz de saltar por encima en precios de cierre. Si lo hiciera no se puede descartar un rebote hacia la siguiente zona de control en los 2,10-2,20 euros. Y por encima la directriz bajista, en los 2,40 euros. Tal y como está el mercado en este momento lo cierto es que no sería nada extraño que terminara buscando la directriz bajista mencionada.

En cuanto a Inditex, y tras conocer hace una media hora que Pfizer y BioNTech afirman que su vacuna contra el Covid es efectiva en un 90%, los títulos del gigante textil se han disparado. Bueno, todo el mercado se ha disparado. Tanto que el precio estaría dejando atrás la parte alta del canal bajista por el que se ha estado desplazando el precio en los últimos meses. Poniendo rumbo a la importante zona de resistencia que presenta en la zona de los 26,79 euros. Por encima tendría el camino despejado hasta los máximos anuales en los 31,76 euros. Muchas gracias a usted, un saludo.

