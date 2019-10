Consultorio de análisis técnico: Telefónica, Sabadell, Indra, Nokia, Apple y tres subyacentes más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes subyacentes

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Nokia, Indra, Realia, Ebro Foods, Banco Sabadell, Apple, Telefónica y oro.

Buenas tardes, José María. Desearía me diese su opinión sobre Nokia, Indra y Realia. Gracias. MA.G.

Estimado lector, buenas tardes. Nokia es un título que a día de hoy no me resulta nada interesante. El fuerte rebote que experimentó este verano se frenó en seco una vez este rellenó casi en su totalidad el hueco bajista de finales de abril. Pero no lo cerró, solo lo rellenó y eso es en sí una señal de debilidad. Y ahora, todo apunta a que este ataque el soporte que presenta en los mínimos de mayo, los 4,17 euros. Y crucemos los dedos para que no lo perfore, ya que entonces es muy probable que termine volviendo al origen del movimiento: los 3,85 euros.

Gráfico diario desde marzo de 2018

De Indra tres cuartas partes de lo mismo en el sentido de que simplemente hemos asistido a un rebote (fase de reacción) dentro de una impecable tendencia bajista de medio plazo. De hecho, en realidad basta con mirar al gráfico semanal para darse cuenta de que el precio se está desplazando dentro de un impecable canal bajista, construyendo como no puede ser de otra manera máximos y mínimos decrecientes. Y así no se sube. De hecho, nada indica que no pueda volver de nuevo a los máximos de agosto, en los 6,60 euros e incluso, los mínimos de 2012 en los 5,70 euros.

Gráfico semanal desde mayo de 2011

Por último, en cuanto a Realia, lo más interesante en este momento es que le tenemos en plena zona de soporte, agarrándose como a un clavo ardiendo al soporte horizontal de los 0,84 euros. De lo que se deduce que, toda posibilidad de rebote o de cambio de tendencia al alza de cara a las próximas sesiones/semanas pasa porque sí o sí se respete el soporte mencionado: los mínimos de noviembre. Por debajo de los 0,84 euros existe otro soporte en los 0,80 euros. Digamos que, a modo de resumen, ninguno de los tres títulos que hemos analizado me parecen en este momento interesantes. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal desde septiembre de 2014

Gracias por resolvernos las dudas Sr. Rodríguez. Me gustaría preguntarle por Ebro Foods compradas a 15,30 euros. ¿Merece la pena quedarse en el valor o es mejor vender y recoger plusvalías? Gracias y saludos desde Valladolid. JV.H.

Apreciado inversor, buenas tardes. Por supuesto que merece la pena seguir invertido en Ebro Foods, ya que es impecablemente alcista. Es cierto que lleva todo 2019 desplazándose lateralmente dentro de un rango comprendido entre los 17,80 euros como soporte y los 19,50 euros como resistencia. Pero en términos de medio y de largo plazo presenta una impecable directriz alcista que pasa en este momento por los aproximadamente 17 euros. Es más, en teoría toda caída hacia la directriz s debería interpretar como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras. Por el lado de las resistencias, la más importante la encontramos en los máximos históricos que se marcaron en 2018 en los 20,51 euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal desde febrero de 2018

Estimado Señor, solicito que sean analizados estos dos títulos que tengo en cartera: Sabadell y Apple. A 1,30 y 184 dólares respectivamente. Muchas gracias por su atención. A.S.

Estimado inversor, buenas tardes. Sabadell presenta una impecable directriz bajista que une todos y cada uno de los máximos decrecientes desde mayo de 2018. Recta resistencia con cuatro e impecables puntos de tangencia y, por lo tanto, podemos hablar de directriz bajista en toda regla. De lo que se deduce que, para poder dejar la puerta abierta a un cambio de tendencia, hemos de pedirle al título que salte por encima de la misma y, sobre todo, que cierre por encima de la resistencia que le confiere el último máximo decreciente, en los 0,9129 euros. Y mientras tanto, la posibilidad de volver a los mínimos históricos (0,7140) es un escenario que no puede descartarse.

Gráfico diario desde febrero de 2018

Con Apple ocurre justo todo lo contrario. Es un título claramente alcista en todos los plazos. Y cotiza relativamente cerca de los máximos históricos que marcó hace aproximadamente un año en los 233,47 dólares. Por encima de esta resistencia se colocaría, una vez más, en subida libre absoluta. Como zona de soporte más importante en este momento, en términos de corto plazo, tenemos la zona de los aprox. 200 dólares, por donde pasa la recta que une los mínimos crecientes de enero y de junio. Este título es todo lo contrario a Sabadell, es un claro mantener en cartera. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario desde febrero de 2018

Hola buenas, soy un inversor novato en esto de la bolsa y compré acciones de Telefónica a principios de agosto a 6,30 euros. ¿Cómo las ve de aquí a finales de año? No tengo prisa en vender si cree que puede hacerlo bien en 2020. Pues ya solo por el dividendo creo que merece la pena aguantarlas. ¿Qué opina? Gracias, un saludo.

Apreciada lectora, buenas tardes. No digo que Telefónica no pueda hacerlo bien de cara a 2020. Para ello, el primer paso que hay que dar es el de superar la fortísima resistencia que presenta en la directriz bajista que une todos y cada uno de los máximos decrecientes que une los máximos desde verano de 2015. Y, sobre todo, de confirmar en velas semanales por encima de la resistencia que presenta en el último máximo decreciente: los 7,50 euros. Es decir, solo por encima de los 7,50 euros dejaremos la puerta abierta a que, por fin, algo pueda estar cambiando en los títulos de nuestra operadora. Pero mientras tanto, la fase correctiva (máximos y mínimos decrecientes) sigue su curso. Gracias a usted, un saludo. En cuanto al dividendo, no me cansaré de decir que invertir solo en base del dividendo no tiene ningún sentido. Al fin y al cabo, lo que le ingresan en su cuenta se lo restan del precio de la acción. Se trata de un simple efecto placebo, sin más. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal desde enero de 2015

Buenos días, José María. ¿Cómo ve el oro? ¿Cree factible que termine visitando los máximos históricos a lo largo del próximo año? Tengo un ETF sobre el oro comprado en la zona de los 1.350 dólares. Saludos y muchas gracias por esta sección, que me encanta y de la que aprendo mucho. D.RS.

Estimado lector, buenas tardes. El oro presenta una impecable tendencia alcista de medio y largo plazo en el momento actual. Y eso es lo que realmente nos debería importantes. Si atacará los máximos históricos (1.920 dólares) en 2020 es para mí lo de menos. Los mercados son organismos vivos que hay que seguir de cerca, pues lo que hoy es blanco puede que en unas semanas sea negro. Dicho esto, lo cierto es que tenemos impecables mínimos y máximos crecientes en el oro y así no se cae. Este, simplemente está consolidando las fortísimas subidas previas dentro de un pequeño canal bajista (fase de consolidación), para una vez drene/ajuste proporcionalmente los últimos excesos, tome impulso de nuevo en busca de los máximos anuales con la intención de seguir escalando posiciones. Claro está, siempre que el precio no nos diga lo contrario. Muchas gracias a usted caballero, un saludo.

Gráfico diario desde marzo de 2018

