Máxima cautela con Ezentis: está dando forma a un gran 'cabeza y hombros'

Por el momento los soportes están aguantando

En este momento tenemos a los títulos de Ezentis en plena zona de soporte: la línea clavicular de una gran formación de implicaciones bajistas en 'cabeza y hombros'.

Antes que nada dejar claro que la potencial formación en 'cabeza y hombros' en los títulos de Ezentis no está confirmada, o al menos no todavía. Y ya saben, como nos gusta recordar, que no hay que adelantarse a los acontecimientos. Pero hay que reconocer que la formación que tenemos delante resulta preocupante, ya que se trata de una amplia formación de implicaciones bajistas en 'cabeza y hombros' semanal que se confirmaría si el precio perforara con claridad, y con volumen, la recta soporte que une los mínimos decrecientes de noviembre de 2017, enero de 2019 y que pasa por los actuales niveles de precio. Si finalmente esta se confirmara cabría esperar caídas con objetivo en los mínimos históricos que marcó en 2016: los 0,2805 euros.